Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সত্যি কি হার্দিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন? ‘আমি প্রতিদিন…’, মুখ খুললেন মাহিকা

    হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মার বাগদানের খবর বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। হার্দিক এবং মাহিকা শর্মার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে মাহিকাকে আংটি পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এবার, মাহিকা এই গুঞ্জন বিষয়ে মুখ খুলেছেন, জানিয়েছেন আসল সত্যি।

    Published on: Nov 22, 2025 6:46 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মার বাগদানের খবর বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। হার্দিক এবং মাহিকা শর্মার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে মাহিকাকে আংটি পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এবার, মাহিকা এই গুঞ্জন বিষয়ে মুখ খুলেছেন, জানিয়েছেন আসল সত্যি।

    সত্যি কি হার্দিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন? ‘আমি প্রতিদিন…’, মুখ খুললেন মাহিকা
    সত্যি কি হার্দিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন? ‘আমি প্রতিদিন…’, মুখ খুললেন মাহিকা

    আরও পড়ুন: একের পর এক বিপদ! মাদক মামলায় ভাইয়ের নাম জড়ানোর পরেই গুরুতর আহত শ্রদ্ধা

    মাহিকা কী লিখেছে?

    মাহিকা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, 'আমি দেখছি নেটদুনিয়া আমার বাগদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু আমি কেবল একটা সুন্দর গয়না পরেছি যা আমি প্রতিদিন পরি।'

    আরও পড়ুন: একসময় বাড়ি ভাড়া দিতে পারতেন না, পরে সেই বাড়িই কিনে নেন কার্তিক আরিয়ান, কীভাবে ফিরেছিল ভাগ্য?

    মাহিকা আরও লিখেছেন, 'গর্ভাবস্থার গুঞ্জনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারলে আমি খুশি হব।'

    আসলে, হার্দিক কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মাহেকার সঙ্গে খোলাখুলি ছবি শেয়ার করছেন। সম্প্রতি ছবি শেয়ার করে তিনি তাঁদের সম্পর্কের খবরও নিশ্চিত করেছেন।

    আরও পড়ুন: সুরজিৎকে মনে আছে? দেব-অঙ্কুশের ছবির ভিলেন এখন সংসার চালাতে খুলেছেন মুদির দোকান!

    উল্লেখ্য, মাহিকার আগে হার্দিক নাতাশার সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একটি ছেলে রয়েছে। তাঁরা প্রথমে ২০২০ সালের মে মাসে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় বিয়ে করেন। তবে, ২০২৪ সালে তাঁরা তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা করে একটি বিবৃতি জারি করেন।

    আরও পড়ুন: বাগানে বসে গাছ নিয়ে খেলা ইয়ালিনি-ইউভানের, হালিশহরে দেদার মজা দুই ভাই বোনের

    দু'জনেই এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "চার বছর একসঙ্গে থাকার পর, নাতাশা এবং আমি পারস্পরিক ভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েছি এবং আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এটা একটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। অগস্ত্য আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ এবং ও সর্বদা আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। আমরা একসঙ্গে অগস্ত্যকে বড় করব।'

    আরও পড়ুন: মহিলা কমিশন-আর্টিস্ট ফোরামে অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার? জিতুর সঙ্গে ঝামেলা মিটেও মিটছে না?

    মাহিকার কথা বলতে গেলে, তিনি একজন মডেল এবং মনীশ মালহোত্রা, অনিতা ডোংরে এবং তরুণ তাহিলিয়ানির মতো অনেক জনপ্রিয় ডিজাইনারের জন্য র‍্যাম্পে হেঁটেছেন।

    News/Entertainment/সত্যি কি হার্দিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন? ‘আমি প্রতিদিন…’, মুখ খুললেন মাহিকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes