সত্যি কি হার্দিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন? ‘আমি প্রতিদিন…’, মুখ খুললেন মাহিকা
হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মার বাগদানের খবর বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। হার্দিক এবং মাহিকা শর্মার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে মাহিকাকে আংটি পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এবার, মাহিকা এই গুঞ্জন বিষয়ে মুখ খুলেছেন, জানিয়েছেন আসল সত্যি।
উল্লেখ্য, মাহিকার আগে হার্দিক নাতাশার সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একটি ছেলে রয়েছে। তাঁরা প্রথমে ২০২০ সালের মে মাসে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় বিয়ে করেন। তবে, ২০২৪ সালে তাঁরা তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা করে একটি বিবৃতি জারি করেন।
দু'জনেই এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "চার বছর একসঙ্গে থাকার পর, নাতাশা এবং আমি পারস্পরিক ভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েছি এবং আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এটা একটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। অগস্ত্য আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ এবং ও সর্বদা আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। আমরা একসঙ্গে অগস্ত্যকে বড় করব।'