    আবার একসঙ্গে স্রোত-সার্থক, কোথায় দেখা যাবে এই জুটিকে?

    প্রায় এক বছর হতে চলল মিঠিঝোরা ধারাবাহিক শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ধারাবাহিকে মোট তিনটি জুটি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যার মধ্যে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল মৈনাক এবং স্বপ্নীলার জুটি। সার্থক এবং স্রোতের মাখোমাখো প্রেম দেখতে ভালোবাসতো না এমন হয়তো দর্শক খুঁজে পাবেন না আপনি।

    Published on: Nov 20, 2025 6:38 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মিঠিঝোরা ধারাবাহিক শেষ হতেই কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে মৈনাককে। সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে সুদেব চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। গ্রাম্য বোকাসোকা সুদেবের চরিত্রে মৈনাক ইতিমধ্যেই আবার সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

    কিন্তু যে জুটিকে বারবার মিস করছেন দর্শকরা, সেই জুটি আবার ফিরে আসতে চলেছে, কিন্তু অন্যরকমভাবে। তবে বড় পর্দা বা ছোট পর্দা নয়, এমনকি ওয়েব সিরিজও নয়। মৈনাক এবং স্বপ্নীলাকে দেখতে পাওয়া যাবে একটি মিউজিক ভিডিয়োয় অভিনয় করতে।

    সম্প্রতি আজকাল ডট ইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মৈনাক জানান, তিনি এবং স্বপ্নীলা একটি মিউজিক ভিডিও একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। আগামী ২৭ তারিখ এই মিউজিক ভিডিও মুক্তি পাবে। অনেকদিন আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার একসঙ্গে কাজ করতে পেরে দুজনেই ভীষণ উত্তেজিত।

    তবে মিউজিক ভিডিওর বিষয়বস্তু নিয়ে খুব একটা কথা বলেননি মৈনাক। তবে জানিয়েছেন, মিউজিক ভিডিওর গানটি গেয়েছেন রূপক তিওয়ারি এবং পূর্বিতা শ্যামা বন্দ্যোপাধ্যায়। এএফএম অর্গানিক-এর প্রযোজনায় মুক্তি পেতে চলেছে এই নতুন মিউজিক ভিডিও।

    যদিও আরও একটি মিউজিক ভিডিয়োয় অভিনয় করতে চলেছেন মৈনাক। বর এলো নামের এই মিউজিক ভিডিওর কাজ কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। বিয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হওয়া এই মিউজিক ভিডিওর রিলিজ ডেট এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের গলায় গাওয়া এই মিউজিক ভিডিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমা ভট্টাচার্য। খুব সম্প্রতি সেই কাজের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল। অন্যদিকে স্বপ্নীলার সঙ্গে মৈনাক যে একটি কাজ শুরু করেছেন তার আভাস তিনি আগেই দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিনেত্রীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, সামথিং ইজ কুকিং।

