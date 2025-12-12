'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, ফিরে এসো কাজে... ', স্যান্ডির পাশে মৈত্রেয়ী-শ্রুতিরা
কিছুদিন আগেই হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় একটি ভিডিও, যা দেখে টলিউডের নগ্ন রূপ যেন আরো একবার স্পষ্ট হয়ে যায়। এক সময় যে মানুষটি টলিউডে চুটিয়ে কাজ করেছেন, তিনি আজ মস্তিষ্কের রোগের শিকার। কিন্তু কি অদ্ভুতভাবে তাঁর এই রোগের কথা জানতেন না টলিউডের একটি বড় অংশ।
মানুষটির নাম সন্দীপন ঘোষাল, ভালোবেসে সকলে তাকে স্যান্ডি বলে ডাকতেন। এক সময় টলিউডের চর্চিত স্টাইলিশ ছিলেন তিনি। স্যান্ডির এই অবস্থার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন অভিনেত্রী তথা স্যান্ডির বহুদিনের বন্ধু বিয়াস রায়।
পোস্ট দেখে প্রথমেই কোয়েল মল্লিক খোঁজ নেন স্যান্ডির। তবে বিশেষ কোনও জনপ্রিয় তারকাকে এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার স্যান্ডির কথা উল্লেখ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করলেন অভিনেত্রী মৈত্রেয়ী মিত্র। অতীতের কথা স্মরণ করে স্যান্ডির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।
অভিনেত্রী লেখেন, ‘জীবন যুদ্ধে আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি, কখনো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এক দন্ড থেমে যাই, দুটো কথা হয় আর একরাশ ভালোবাসা মনের মধ্যে জড়ো করে নিয়ে আবার যে যার পথে ছুটতে শুরু করি। তোমার সঙ্গে দেখা হলো ‘উমা’ ধারাবাহিকের সময়। আমাকে একদম অন্যরকম করে সাজিয়েছিলে তুমি। আমার চেয়েও অনেক বেশি খুশি হয়েছিল তুমি নিজে।’
অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘তুমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রতিভাবান স্টাইলিস্ট। একই সঙ্গে একজন খুব ভালো মনের মানুষ। এরকম ভালো মনের মানুষ সবাই হয় না, কিন্তু তুমি একজন ভালো মানুষ তাই তুমি আমার মনে দাগ কেটেছিলে। হঠাৎ করে ফেসবুক থেকে জানতে পারলাম তুমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ ছিলে, এখন অনেকটা সেরে উঠেছ।’
স্যান্ডির সুস্থতা কামনা করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশলতা প্রার্থনা করছি। সুস্থ হয়ে ওঠ, কাজে ফিরে এসো, মন খারাপকে স্থান দিও না। শুধু জেনে রেখো তোমার এখনো অনেক কাজ করার আছে। তোমার সঙ্গে এইমাত্র ফোনে কথা হল, তবে বেশি কথা বলতে পারছ না বুঝতে পারলাম। আমার জীবনে বিশেষ সময় তুমি অন্যতম কান্ডারী ছিলে।’
সবশেষে অভিনেত্রী লেখেন, ২'০০৯ সালে ‘ওগো বধূ সুন্দরী’-র সময় তোমার সঙ্গে আলাপ হলো, তারপর আমার বিয়ে। সেই সময় আমার সব পোশাক তোমাদের শৈল্পিক গুনে কি সুন্দর করে তৈরি করেছিলে। আমি তোমাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। তোমার সঙ্গে কথা হবে। সেরে ওঠো।'
স্যান্ডির সুস্থতা কামনা করে পোস্ট করেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, ‘আমাদের কাছের বন্ধু হয়তো হাতে গোনা দু-একজনই থাকে তবে সবার জীবনে কিন্তু বিয়াস থাকে না। স্যান্ডিদা তুমি ভীষণ ভীষণ লাকি। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। এই কামনাই করি।’