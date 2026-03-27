    ১৯ বছরের ছোট হিরে ব্যবসায়ী মালাইকার প্রেমচর্চা! কী প্রতিক্রিয়া ছেলে আরহানের

    মালাইকা অরোরা বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর প্রেমচর্চার কারণে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। এবার এই গুঞ্জনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মালাইকা। সঙ্গে এসব শুনে ছেলে আরহানের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় সেটাও করলেন খোলসা। 

    Mar 27, 2026, 10:13:16 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অর্জুন কাপুরের সঙ্গে ব্রেকআপের পর থেকেই একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছে। তবে এবার এই সমস্ত গুজব নিয়ে নিজেই মুখ খুললেন মালাইকা।

    মালাইকা আরোরা।
    লিঙ্কআপ নিয়ে কী বললেন মালাইকা?

    এক সাক্ষাৎকারে মালাইকা বলেন, এই ধরনের গুজব তাঁর কাছে ‘বিরক্তিকর’। তবে তিনি এটিকে সিরিয়াসলি না নিয়ে বরং মজার বিষয় হিসেবেই দেখেন। তিনি জানান, এই খবর নিয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে আরহান খান প্রায়ই হাসাহাসি করেন।

    সলমন খানের প্রাক্তন বউদির কথায়, ‘এটা বেশ বিরক্তিকর। আমি শুধু এটাকে মজার হিসেবে দেখি। আমি আর আরহান (ছেলে) তো প্রায়ই এটা নিয়ে হাসি।’

    মালাইকার অতীত সম্পর্ক

    মালাইকা ১৯৯৮ সালে আরবাজ খানের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পর ২০১৭ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

    অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম

    মালাইকা আরোরা এবং অর্জুন কাপুরের সম্পর্ক বলিউডের অন্যতম আলোচিত প্রেমকাহিনি ছিল। দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য নিয়ে শুরুতে সমালোচনা হলেও, তাঁরা কেউই খুব একটা পাত্তা দেননি। প্রায় বছর পাঁচেক প্রেম করেন তাঁরা এবং বিয়ের জল্পনাও ছিল। তবে পরবর্তীতে সম্পর্কে দূরত্ব আসে, এবং তাঁদের বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে। যদিও বিচ্ছেদের সঠিক কারণ প্রকাশ্যে আনেননি কেউই।

    নতুন সম্পর্ক নিয়ে কী ভাবছেন?

    নতুন সম্পর্কে জড়ানোর বিষয়ে মালাইকা বলেন, এসব কিছু পরিকল্পনা করে হয় না। যদি হওয়ার থাকে, তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই হবে।

    তিনি আরও জানান, বর্তমানে নিজের জীবন নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। যদিও তিনি মনে করেন, একজন ভালো সঙ্গী থাকা অবশ্যই সুন্দর ব্যাপার— তবে সেটি কখনোই তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

    ‘নিজের শর্তেই সম্পর্ক’

    মালাইকা স্পষ্ট করে বলেন, যদি তিনি আবার কোনও সম্পর্কে জড়ান, তাহলে তা হবে তাঁর নিজের শর্তে।

    কার কার সঙ্গে জড়িয়েছে মালাইকার নাম?

    গত বছর একটি কনসার্টে মালাইকার সঙ্গে হর্ষ মেহতার ছবি ভাইরাল হয়েছিল, যা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। এই হর্ষ মেহতা ছিল মালাইকার থেকে ১৯ বছরের ছোট। এমনকী, রোমে ঘুরতে গিয়েছিলেন দুজনে। মুম্বইয়ের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান তিনি। পেশায় সফল হিরে ব্যবসায়ী হর্ষ। এক বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকও তিনি। সম্প্রতি আবার স্প্লিটসভিলা-খ্যাত সৌরভ বেদির সঙ্গে একটি পার্টিতে তাঁর ছবি ভাইরাল হওয়ায় নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়।

    সৌরভ বেদির প্রতিক্রিয়া

    মালাইকার সঙ্গে প্রেম-গুঞ্জন নিয়ে সৌরভ জানান, তাঁদের মধ্যে শুধুই বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বহু বছর আগে মডেলিংয়ের সময় তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি বলেন, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি পরিচিত হওয়ায় এই বিষয়টি বেশি নজরে এসেছে, তবে তাঁদের মধ্যে কোনও প্রেমের সম্পর্ক নেই।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

