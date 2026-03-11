Edit Profile
    মালাইকার সঙ্গে প্রেম করছেন? ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে এবার জবাব দিলেন সোরাব বেদি

    অর্জুন কাপুরের সঙ্গে মালাইকার সম্পর্কের ইতি অনেক দিন আগেই ঘটেছে বলে গুঞ্জন। যদিও মালাইকা বা অর্জুন কেউই অফিশিয়ালি বিচ্ছেদের ঘোষণা করেননি। মাঝে মালাইকার নাম জড়িয়েছিল হর্ষ মেহতার সঙ্গে। এবার কি সোরাবই তাঁর জীবনে নতুন পুরুষ? উত্তর দিলেন গল্পের নায়ক নিজেই। 

    Published on: Mar 11, 2026 10:00 AM IST
    By Suman Roy
    বি টাউনের গ্ল্যামার কুইন মালাইকা আরোরাকে নিয়ে রোজই আলোচনা চলতেই থাকে। অর্জুন কাপুরের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই এবার মালাইকার জীবনে নতুন কারও আগমনের খবরে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে মডেল ও অভিনেতা সোরাব বেদির সঙ্গে মালাইকার ডেটিংয়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুললেন খোদ সোরাব।

    মালাইকার সঙ্গে প্রেম করছেন? ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে এবার জবাব দিলেন সোরাব
    বলিউডের ‘ছাইয়া ছাইয়া’ গার্ল মালাইকা আরোরা এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সবসময়ই স্পটলাইটে থাকে। আরবাজ খানের সঙ্গে ডিভোর্সের পর অর্জুন কাপুরের সঙ্গে তাঁর রসায়ন ছিল টক অফ দ্য টাউন। তবে বেশ কিছু দিন আগেই শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিচ্ছেদের খবর। তার পরে হিরে ব্যবসায়ী হর্ষ মেহতার সঙ্গে জুড়েছিল মালাইকার নাম। এরই মধ্যে একটি হাউজ পার্টির ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। ভিডিয়োয় মালাইকাকে তরুণ অভিনেতা সোরব বেদির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়। নেটিজেনদের দাবি ছিল, সোরবই মালাইকার জীবনের নতুন মানুষ।

    ভাইরাল ভিডিয়োয় কী ছিল?

    ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে দেখা গিয়েছে একটি জমকালো পার্টিতে মালাইকা আরোরা এবং সোরাব বেদি একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করছেন। তাঁদের হাসি-ঠাট্টা এবং রসায়ন দেখে ভক্তরা দুইয়ে দুইয়ে চার করতে দেরি করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, বাকিরা এখন অতীত, সোরাবের মধ্যেই মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন মালাইকা।

    গুঞ্জন নিয়ে সোরাব বেদির স্পষ্ট জবাব

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই ডেটিং জল্পনা নিয়ে সরাসরি কথা বলেছেন সোরাব বেদি। তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সোরবের মতে, ‘মালাইকা ম্যাম একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। একটি ভিডিয়োর ওপর ভিত্তি করে কাউকে ডেটিংয়ের তকমা দেওয়াটা ঠিক নয়।’

    সোরাব আরও জানান, তিনি মালাইকার বড় ভক্ত এবং সেই পার্টিতে তাঁরা কেবল বন্ধু হিসেবেই সময় কাটিয়েছিলেন। ডেটিংয়ের খবরগুলোকে তিনি নিছকই ‘গুজব’ বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে এই ধরনের চর্চা তাঁর কাছে বেশ অবাক করার মতো ছিল।

    মালাইকা কি এখন সিঙ্গল?

    অর্জুন কাপুরের সঙ্গে মালাইকার সম্পর্কের ইতি অনেক দিন আগেই ঘটেছে বলে গুঞ্জন। যদিও মালাইকা বা অর্জুন কেউই অফিশিয়ালি বিচ্ছেদের ঘোষণা করেননি, তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের আলাদা উপস্থিতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েছে। এর পরে মালাইকার নাম হিরে ব্যবসায়ী হর্ষ মেহতার সঙ্গে জুড়েছিল, যিনি মালাইকার থেকে ১৯ বছরের ছোট। ২০২৫-এর শেষের দিকে, মুম্বইয়ে এনরিক ইগলেসিয়াসের কনসার্টে তাঁদের প্রথম একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর থেকেই দুজনকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এমনকী এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইতালিতে দুজনকে একসঙ্গে ছুটি কাটাতেও দেখা গিয়েছিল। এরই মাঝে সোরাব বেদির সঙ্গে নাম জড়ানো মালাইকার ব্যক্তিগত জীবনকে আবারও চর্চার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

    ভক্তদের প্রতিক্রিয়া

    মালাইকার অনুরাগীদের একাংশ মনে করছেন, মালাইকা নিজের জীবন নিজের শর্তে বাঁচতে ভালোবাসেন। অন্যদিকে, ট্রোলাররা সোরাব ও মালাইকার বয়সের পার্থক্য নিয়ে কথা বলতে ছাড়েননি। তবে সোরবের এই স্পষ্ট বয়ান আপাতত জল্পনায় কিছুটা জল ঢেলেছে।

    বলিউডে গুঞ্জন নতুন কিছু নয়। সোরাব বেদি বিষয়টিকে অস্বীকার করলেও, নেটিজেনদের নজর এখনও মালাইকার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর। সোরাব ও মালাইকার এই ভিডিয়ো নিছকই বন্ধুত্বের নিদর্শন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও গল্প আছে, তা কেবল সময়ই বলবে। আপাতত বি টাউনের এই ‘হট টপিক’ মালাইকার পরবর্তী পোস্টের অপেক্ষায়।

    News/Entertainment/মালাইকার সঙ্গে প্রেম করছেন? ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে এবার জবাব দিলেন সোরাব বেদি
