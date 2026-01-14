Edit Profile
    ‘মা বলছে বাচ্চাটা কে’, ১৯ বছরের ছোট তরুণের সঙ্গে প্রেম-চর্চা, মুখ খুললেন মালাইকা! কথা বললেন অর্জুনকে নিয়েও

    অর্জুন কাপুর ও মালাইকা অরোরা-র ব্রেকআপ হতে পারে, কিন্তু দু'জনেই একে অপরের সম্পর্কে কখনও কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করেননি। সম্প্রতি মালাইকা অর্জুনকে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকী, তাঁর নতুন লিঙ্কআপ নিয়ে যে চর্চা, তাতেও খুলেছেন মুখ। 

    Published on: Jan 14, 2026 2:51 PM IST
    By Tulika Samadder
    আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মালাইকা অরোরা-র। বেশ কয়েকবছর ধরে দু'জন একসঙ্গে থাকলেও, পরে দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। এখন মালাইকা অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ডিং এবং তাঁর নাম সম্পর্কে কথা বলেছেন যা কয়েক দিন ধরে নতুন রহস্যময় ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

    মালাইকা আরোরা।
    অর্জুনের সঙ্গে ব্রেকআপের পর 'দ্য নম্রতা জাকারিয়া শো'-তে মালাইকা বলেন, 'আমি মনে করি রাগ ও আঘাত কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী হয় এবং এটি সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। আমরা মানুষ এবং আমরা সবাই সেই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাই যখন আমরা রেগে যাই, খারাপ বোধ করি বা হতাশ হই। এটাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভালো হয়ে যায়।

    মালাইকা আরও বলেন, ‘অর্জুন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সে আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি আমার অতীত নিয়ে আর খুব বেশি আলোচনা করব না বা ভবিষ্যত কী হবে...’।

    নতুন রহস্যময় ব্যক্তির সঙ্গে ডেটিং করার খবর জানতে চাইলে মালাইকা বলেন, ‘মানুষ কথা বলতে পছন্দ করে। কারো সঙ্গে দেখা গেলে বড় আলোচনাও হয়। আমি এসব জিনিসকে অকেজো বাতাস দিতে চাই না। যখনই আমি কারও সঙ্গে বাইরে যাই, সে পুরানো বন্ধু, সমকামী বন্ধু, বিবাহিত বন্ধু বা ম্যানেজার হোক, লোকেরা নাম যুক্ত করতে শুরু করে। আমার মা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই বাচ্চাটি কে?’

    মালাইকা আরোরো আরও বলেন, তিনি যে পেশায় আছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কখনোই ব্যক্তিগত নয় এবং এত সময়ের অভিজ্ঞতার পর, তিনি এই সব বিষয় বুঝতে পেরেছেন।

