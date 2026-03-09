১৯ বছরের ছোট হিরে ব্যবসায়ী অতীত, নতুন পুরুষের বাহুবন্ধনে মালাইকা! কী তাঁর পরিচয়?

১৯ বছরের ছোট হিরে ব্যবসায়ী অতীত, নতুন পুরুষের বাহুবন্ধনে মালাইকা! কী তাঁর পরিচয়?
কদিন আগেও খবর ছিল, ১৯ বছরের ছোট হিরে ব্যবসায়ী হর্ষ মেহতার সঙ্গে ডেটিং করছেন মালাইকা। এরই মাঝে নতুন পুরুষের বাহুবন্ধনে সলমনের ভাই আরবাজের প্রাক্তন স্ত্রী।
৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন মালাইকা আরোরা। ২০২৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। সম্প্রতি মালাইকার নাম হিরে ব্যবসায়ী হর্ষ মেহতার সঙ্গে জুড়েছিল, যে মালাইকার থেকে ১৯ বছরের ছোট ছিল। ২০২৫-এর শেষের দিকে, মুম্বইয়ে এনরিক ইগলেসিয়াসের কনসার্টে তাদের প্রথম একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর থেকেই দুজনকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এমনকী এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইতালিতে দুজনকে একসঙ্গে ছুটি কাটাতেও দেখা গিয়েছিল। এরই মাঝে, নতুন এক পুরুষের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ মালাইকা।
মালাইকা আর সোরাবকে নিয়ে গুঞ্জন
মালাইকা এবং সোরাবের ছবি এবং ভিডিওগুলি রেস্তোরাঁ সুইনির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। সোরাব, যিনি পেশায় একজন অভিনেতা এবং মডেল, মালাইকার নতুন রেস্তোরাঁর উদ্বোধনী রাতে অন্যান্য সেলিব্রিটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।
এমন কী আছে ছবি-ভিডিয়োতে?
সোরব সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিনের অনুষ্ঠানেরএকগুচ্ছ ছবি আর ২ টি ভিডিয়ো শেয়ার করে নেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি মালাইকার সঙ্গে পোজ দিয়েছেন। একটি সেলফি ভিডিয়োতে তাঁকে জাপটে ধরতে দেখা যাচ্ছে মালাইকাকে।
নেটপাড়ার প্রতিক্রিয়া
আর তা দেখেই রীতিমতো ট্রোলের মুখে সলমনের ভাই আরবাজ খানের প্রাক্তন বউ। একজন কমেন্ট করেন, ‘এভাবে কচি ছেলে গুলোর মাথা চিবিয়ে খায়’। আরেকজন লেখেন, ‘সে কি! ওই হিরে ব্যবসায়ী বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল’। আরেকটি কমেন্ট, ‘বাচ্চা ছেলেদের মধ্যে কী যে মজা পায়! নিজের বয়সী কাওকে খুঁজে জীবনে থিতু হতে পারে তো!’
মালাইকার ডিভোর্স
মালাইকা অরোরা এবং আরবাজ খান দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য ভাঙেন ২০১৬ সালে। এবং ২০১৭ সালে তাঁদের ডিভোর্স চূড়ান্ত হয়। অখুশি সম্পর্কের কারণে পরস্পরের সম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত, এমনটাই জানিয়েছিলেন তাঁরা। এই বিয়ে থেকে তাঁদের এক সন্তান হয়, নাম আরহান খান। যার বর্তমান বয়স ২২ বছর।
বিয়ে করতে চাননি অর্জুন?
অর্জুন কাপুর ও মালাইকা আরোরা যখন প্রেমে পড়েন, তখন তা নিয়ে কম কটাক্ষ হয়নি। তবে দুজনে কিছুতেই কান দেননি। এমনকী লিভ ইনও করতেন। তবে শোনা যায়, মালাইকা চেয়েছিলেন সংসার পাততে। কিন্তু অর্জুন রাজি ছিলেন না বিয়েতে। এমনকী, কানাঘুষো এমনও কানে আসে যে, ডিভোর্সি-১২ বছরের বড় বউমা চানি কাপুর পরিবার। তবে মালাইকা বা অর্জুন কেউই, প্রকাশ্যে বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।