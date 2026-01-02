Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মাসে ভাতা ১১ লাখ, ‘বাবার বয়সী’র তৃতীয় বউ হওয়ার প্রস্তাব! হেলায় ফেরালেন নায়িকা

    সুন্দরী নায়িকাকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে তৃতীয় স্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ভিভিআইপি-র। বাবার বয়সী ধনীর প্রস্তাব ফেরালেন মালেশিয় সুন্দরী এমি নূর তিনির।

    Published on: Jan 02, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মালয়েশিয়ান অভিনেত্রী এবং প্রাক্তন বিউটি কুইন অ্য়ামি নূর তিনির মন্তব্যে শোরগোল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সুন্দরী নায়িকা প্রকাশ করেছেন একজন বিবাহিত ব্যক্তির তৃতীয় স্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। তাঁকে এই বিয়ের বিনিময়ে বিপুল সম্পদ, জমি এবং প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

    মাসে ভাতা ১১ লাখ, ‘বাবার বয়সী’র তৃতীয় বউ হওয়ার প্রস্তাব! হেলায় ফেরালেন নায়িকা
    মাসে ভাতা ১১ লাখ, ‘বাবার বয়সী’র তৃতীয় বউ হওয়ার প্রস্তাব! হেলায় ফেরালেন নায়িকা

    ২৯ বছর বয়সী এমি নূর মালয়েশিয়ান কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সাফওয়ান নাজরির পডকাস্টে এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন। তিনি জানান, প্রস্তাবটি এসেছিল একজন 'VVIP'-এর কাছ থেকে। মালয়েশিয়ায় অত্যন্ত উচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। তৃতীয় স্ত্রী হওয়ার বিনিময়ে তাকে একটি বিলাসবহুল বাংলো, একটি গাড়ি-সহ ১০ একর (৪০,০০০ বর্গমিটার) জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে হাতখরচ বাবদ প্রতিমাসে ৫০,০০০ রিঙ্গিত (প্রায় ১১ লাখ টাকা) ভাতা দেওয়ার কথাও বলা হয়।

    প্রত্যাখ্যানের কারণ

    এমি জানান, কর্পোরেট ইভেন্টগুলো সঞ্চালনা করার সময় তাঁকে প্রায়ই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতে হয়। ২০১৯ সালে, যখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর এবং তিনি আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতার জন্য স্পন্সর খুঁজছিলেন, তখন এক 'দাতুক' (মালয়েশিয়ার একটি সম্মানসূচক পদবী) তাঁকে এই প্রস্তাব দেন। ওই ব্যক্তির বয়স ছিল এমির বাবার বয়সী।

    এমি এবং তার মা দুজনেই তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এমি বলেন, ‘আমার মা খুব শক্তভাবে এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; তিনি আমাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন না।’

    পডকাস্টে এমি তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর মানদণ্ড সম্পর্কেও কথা বলেন। নায়িকার কথায়, তিনি চান তাঁর সঙ্গী দায়িত্বশীল এবং আর্থিকভাবে স্থিতিশীল হোক, তবে খুব বেশি ধনী হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। অভিনেত্রী রসিকতা করে বলেন, ‘তাকে দেখতে যদি আয়রন ম্যানের মতো হয় তবে ঠিক আছে, কিন্তু কোনো দাদুর মতো যেন না হয়।’

    এমি জানান, তিনি অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে 'হালাল' পথে টাকা উপার্জন করতে চান এবং বাবা-মায়ের সেবা করতে চান।

    তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "না, ধন্যবাদ, আমি নিজের কাজ নিজেই করব। নিজের সম্মান বিক্রি করে ধনী হওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই তাঁর, সাফ জানান অভিনেত্রী।

    News/Entertainment/মাসে ভাতা ১১ লাখ, ‘বাবার বয়সী’র তৃতীয় বউ হওয়ার প্রস্তাব! হেলায় ফেরালেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes