    'আগে থেকেই বলে দিতে পারি... ', সত্যিই কি রোজ সিরিয়াল দেখেন মুখ্যমন্ত্রী?

    ২০ নভেম্বর রাজ্য তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টেলি একাডেমী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিতিতে বাংলা ধারাবাহিকের একাধিক তারকা এই দিন পুরস্কৃত হন। এই পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি বাংলা ধারাবাহিক নিয়ে বললেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গি।

    Published on: Nov 20, 2025 10:22 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০ নভেম্বর রাজ্য তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টেলি একাডেমী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলা ধারাবাহিকের একাধিক তারকা এই দিন পুরস্কৃত হন। পুরস্কার তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। এই পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি বাংলা ধারাবাহিক নিয়ে বললেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গি।

    সত্যিই কি রোজ সিরিয়াল দেখেন মুখ্যমন্ত্রী?
    সত্যিই কি রোজ সিরিয়াল দেখেন মুখ্যমন্ত্রী?

    বাংলা ধারাবাহিক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সামাজিক সুশিক্ষা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলার ইতিহাস সঠিকভাবে পৌঁছয় না, তাই আমি চাই ধারাবাহিকের মাধ্যমে আরও বেশি করে ইতিহাস সবার কাছে পৌঁছে যাক।’

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রয়োজনে কাউকে মেরে দিতে হয়, আবার কূটকাচালি থাকে। প্রত্যেকটা সিনে একাধিক চরিত্র থাকে। টিআরপি বাড়ানোর জন্য গল্প বাড়াতে হয়। আমাদের টেলিভিশন জগতের শিল্পী কলাকুশলীরা প্রতিদিন পরিশ্রম করে চলেছেন। কোনও উৎসবেও ছুটি পান না তাঁরা।’

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের সবার অনুরোধেই... ', অবশেষে মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন অহনা

    মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি নিজেও সময় পেলেই সিরিয়াল দেখি। একটা দৃশ্য দেখেই বলে দিতে পারি পরের সিনে কী হবে। মাঝে মাঝে বেশ লাগে। তবে আমি চাই এই সিরিয়ালের মাধ্যমে সমাজের কাছে আরও ভালো বার্তা ছড়িয়ে যাক। টেলিভিশন হল আমাদের হৃদয়ের আয়না, সমাজের শিক্ষা তাই ছোট পর্দাকে দায়িত্ব নিয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে সুশিক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।’

    যদিও শুধু ছোট পর্দা নয়, বড় পর্দা নিয়েও বেশ ওয়ালিবহল থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা প্রত্যেক তারকাদের সুবিধা অসুবিধে নিজে দেখেন তিনি। কোনও অসুবিধা হলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পিছুপা হন না মুখ্যমন্ত্রী। বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দার জগত যে বাঙালিদের একটি বড় অংশের কাছে বিনোদন মাধ্যম, সে কথা বারবার স্বীকার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    আরও পড়ুন: অবশেষে কাটল জটিলতা, কবে মুক্তি পাবে ‘দি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’?

    প্রসঙ্গত, এ কথা হয়তো অনেকেই জানেন না ‘গুড্ডি’ এবং ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের গান লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলত বোঝাই যাচ্ছে তিনি কতটা জড়িয়ে রয়েছেন বাংলা ধারাবাহিকের সঙ্গে। এই দিন বাংলা ধারাবাহিকের তারকাদের আরও উৎসাহিত করার জন্য সিনে টেকনিশিয়ানসের কল্যাণে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তহবিলে অনুদান করা হল ৫ লক্ষ টাকা। স্বরূপ বিশ্বাসের হাতে এই অনুদান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

