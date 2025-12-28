Parmbrata-Mamata: ছেলে কোলে পরমব্রত, গাইলেন গান! পাশে দাঁড়িয়ে আদুরে চোখে তাকিয়ে মমতা, কী বললেন?

Parmbrata-Mamata: ছেলে কোলে পরমব্রত, গাইলেন গান! পাশে দাঁড়িয়ে আদুরে চোখে তাকিয়ে মমতা, কী বললেন?
পরমব্রত-পিয়া আর নিষাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের একটি মিষ্টি মুহূর্ত সামনে এসেছে। দেখুন-
কদিন আগেই ছিল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের মুখেভাত। আর যেখানে অতিথি হিসেবে টলিউডের তারকারা তো ছিলেনই, এছাড়াও অতিথি হিসেবে দেখা মিলেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে পরমব্রত-পিয়া আর নিষাদের সঙ্গে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকেও
পরমব্রতর ছেলের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো এসেছে সামনে। যেখানে দেখা গেল আত্মজ নিষাদকে কোলে নিয়ে পরমব্রত গাইছেন, ‘আমার পানে চেয়ে চেয়ে, তুমি খুশি থাকো’। আর ঠিক পাশেই মমতা। তাঁর পাশে পিয়া। বেশ হাসিমুখেই বাবা-ছেলের এই মিষ্টি মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করছিলেন মমতা। তারপর বলে ওঠেন, ‘পরে গায়ক হবে না তো?’ যা শুনে হেসে ওঠেন নিষাদের বাবা-মা পরমব্রত-পিয়া দুজনেই।
অবশ্য নিষাদের মা-বাবা দুজনেই খুব ভালো গান করেন। পরমব্রত ও পিয়া, দুজনকেই যে কোনো অনুষ্ঠানে গান গাইতে শোনা যায়। এছাড়া দুজনের গানের ভিডিয়োও খুব ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। যদিও সরাসরি বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত নন পিয়া। বরং তিনি একটি এনজিও-র সঙ্গে কাজ করেন।
চলতি বছরের ১ জুন জন্ম হয় পরমব্রত আর পিয়ার পুত্র নিষাদের। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে জামাইষষ্ঠীর দিন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন পিয়া। আর মা-বাবা হওয়ার খবর দিয়েছিলেন তাঁরা প্রেম দিবস পার হওয়ার পরেই। সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী। যদিও পরমব্রতর এটি প্রথম বিয়ে। পিয়া ও অনুপমের ডিভোর্স হয় ২০২১ সালে। এরপর ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বিয়ে করেন পরমব্রত আর পিয়া। দুজনেই নিজেদের সম্পর্ক গোপন রেখেছিলেন, এমনকী, গোপনেই হয়েছিল বিয়ের সব আয়োজন।
বিয়ের পর কম ট্রোলের মুখে পড়তে হয়নি পরমব্রত আর পিয়াকে। বিশেষ করে, অনুপমের সঙ্গে পিয়ার বিয়ে ভাঙার কারণ হিসেবে সরাসরি দোষ চাপানো হয় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়ে। তবে সেই ট্রোলের ঝড় কদিনেই বন্ধ হয়, যখন পরমব্রত মাসখানেকের ভিতরেই বিয়ে করেন প্রশ্মিতাকে।
ছেলের জন্মের আগেই, কলকাতার বিলাসবহুল আবাসন ছেড়ে বাড়ি কিনেছেন পরমব্রত-পিয়া। যাতে খোলা হাওয়া, রোদ, গাছপালার মধ্যে বড় হয় নিষাদ। বাড়ির পাশের পার্কে গিয়ে খেলা করতে পারে। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে মিশে পায় সহজ শৈশব।