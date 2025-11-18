Zubeen-Mamata: ‘সীমানা পেরিয়েও ওঁর গান…’! মৃত্যুর পর জুবিনের প্রথম ‘জন্মদিন’, মন কাঁদল মমতার, পোস্ট টুইটারে

Zubeen-Mamata: ‘সীমানা পেরিয়েও ওঁর গান…’! মৃত্যুর পর জুবিনের প্রথম ‘জন্মদিন’, মন কাঁদল মমতার, পোস্ট টুইটারে
নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে জলে ঢুবে প্রয়াত হন গায়ক। যেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁর ভক্তরা। এরই মাঝে জন্মবার্ষিকী, মন খারাপের পোস্ট বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
বেঁচে থাকলে মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর ৫৩ বছরের জন্মদিন পালন করতেন। কিন্তু মাসখানেক আগেই যে তিনি পরিবার, কাছের বন্ধু, ভক্তদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে। এখনও সে শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষর। তিনি যে সেখানকার ‘রাজপুত্র’ ছিলেন। জুবিনের প্রথম জন্মবার্ষিকীতে আবেগে ভাসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখলেন, ‘আজকে জুবিনের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা রইল। সঙ্গীতে তাঁর অবদান আমাদের মনে থাকবে সবসময়। এমনকি তাঁর গান সীমানা পেরিয়েও জনপ্রিয় ছিল।’ কদিন আগে জুবিনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান গায়িকা জোজো। প্রয়াত বন্ধুর অসুস্থ বাবা আর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। আর এবার কাছের বন্ধুর জন্মদিনে অন্তরঙ্গ বন্ধু জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যাচ্ছেন অসমে।
সেপ্টেম্বরের শেষে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনা করার কথা ছিল। আর সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। সিঙ্গাপুর পুলিশ ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে গর্গের মৃত্যুর প্রাথমিক তথ্যসহ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপি শেয়ার করে। যেখানে স্পষ্ট করা হয়, স্কুবা মৃত্যুর করণ নয়।
১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর মেঘালয়ের তুরাতে জন্ম জুবিনের। তাঁর গলায় ইয়া আলি, দিল তু হি বাতা-র মতো গান এখনও ফেরে লোকের মুখেমুখে। প্রেম আমার, পরান যায় জ্বলিয়া রে, খোকা ৪২০-এর মতো হিট বাংলা ছবিতে কাজ করেছেন। বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি, বিহুগান, টোকারি গান, বর্গীত, লোকগীতি, বনগীতি এবং অন্যান্য লোকসঙ্গীত গেয়েছেন জুবিন ৷
প্রসঙ্গত, জুবিন গার্গের শেষ ছবি, ‘রই রই বিনালে’ মুক্তি পেয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। জ়ুবিন-আবেগে ভেসে দর্শকেরা ভিড় জমিয়েছেন প্রেক্ষাগৃহে। টিকিটের জোগান দিতে না পেরে শো বাড়িয়েছেন হল মালিকেরা।
