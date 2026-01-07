'কিছুই ভালো লাগছে না... ', জন্মদিনে কেন মন খারাপ মমতা শঙ্করের?

টলিউডের অভিনেত্রী তথা বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর ৭১ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন আজ অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি। কিছুদিন আগেই অঞ্জন দত্তের বিপরীতে দেরি হয়ে গেল ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যেই অভিনেত্রীর বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়ে যায় বিতর্ক।
টলিউডের অভিনেত্রী তথা বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর ৭১ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন আজ অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি। কিছুদিন আগেই অঞ্জন দত্তের বিপরীতে ‘দেরি হয়ে গেল’ ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যেই অভিনেত্রীর বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়ে যায় বিতর্ক।
তবে এত কিছুর মধ্যেও জন্মদিনের আনন্দ তো সবার মনেই থাকে। কিন্তু মমতা শঙ্করের মনে এখন শুধুই খারাপ লাগা। জন্মদিনের আনন্দের পরিবর্তে এখন তাঁর মনে জমে একরাশ দুঃখ। কেন জন্মদিনের এই শুভক্ষণে মন খারাপ অভিনেত্রীর?
সম্প্রতি নিউজ এইট্টিন বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মমতা শঙ্কর বলেন, ‘আমার এখন কিছুই ভালো লাগছে না। চারিদিকে যা হচ্ছে তাতে আমার বড্ড মন খারাপ। যে বাংলাদেশকে একসময় আমরা খুব কাছের মনে করতাম সেখানে যেভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার বাড়ছে তাদেরকে যেন এখন শুধুই খারাপ লাগা কাজ করছে।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আতিথেয়তার দিক থেকে যদি বিচার করা হয় তাহলে জাপান এবং বাংলাদেশের নাম সবার আগে আসবে। আমরাও একটা সময় বাংলাদেশে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। কিন্তু আজ সেখানকার মানুষদের দেখলে বড্ড খারাপ লাগে। সব থেকে বড় কথা যারা চলে গেলেন এখন মনে হয় তাঁরা বেঁচে গেছেন।’
অভিনেত্রীর কথায়, ‘আমরা যারা রয়েছি তাদের হয়তো দুঃখ হচ্ছে যে কেন তাঁরা চলে গেলেন কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যারা চলে গিয়েছেন তাঁদের অন্তত এই সমস্ত জিনিস দেখতে হচ্ছে না। অনেক শান্তিতে আছেন তাঁরা। আমি শুধু বুঝতে পারি না এতে কার কি লাভ হচ্ছে? যদি হয়েও থাকে তাহলে কিছু সংখ্যক মানুষের লাভ হচ্ছে কিন্তু এই কিছু সংখ্যক মানুষের লাভের জন্য কি হাজার হাজার মানুষকে এইভাবে কষ্ট দেওয়া যায়?’