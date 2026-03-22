গেরুয়া পোশাক অতীত, একেবারে মডার্ন রূপে ধরা দিলেন মমতা কুলকার্নি
একসময় নিজের অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য হাজার হাজার পুরুষ ভক্তের পছন্দের নারী ছিলেন মমতা কুলকার্নি। তারপর বহুবছর কাটিয়েছেন বিদেশে। ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ গতবছর ফিরে আসেন ভারতে। মহাকুম্ভের সময় কিন্নর আখড়ায় যোগ দিয়ে মহামন্ডলেশ্বর হন মমতা।
মমতার এই পদ নিয়ে সেই সময় তৈরি হয় তুমুল চর্চা। চলতে থাকে বিতর্ক। অবশেষে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে এই পর থেকে ইস্তফা দেন তিনি। খুব সম্প্রতি ‘লাফটার শেফস ৩’ শোয়ে যোগ দেওয়ার কথা নিজেই ঘোষণা করেন মমতা। জীবনের প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে তিনি যে বেশ উত্তেজিত সেটাও বলেছিলেন তিনি।
কিন্তু এবার মমতার যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল তাতে আবার নেট পাড়ার বাসিন্দারা ফিরে পেলেন সেই পুরনো মমতাকে। খুব সম্প্রতি বন্ধুদের সঙ্গে গোয়ায় ছুটি কাটাতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। গত বছর থেকে যে গেরুয়া বেশে মমতাকে দেখে সকলে অভ্যস্ত, সেই সাজ এখন অতীত।
যে সমস্ত ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেখানে কখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্লিভলেস পোশাক পরে বিচের ধারে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি কখনও আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অফ সোল্ডার পোশাক পরে গোয়ার রিসোর্টে সময় কাটাচ্ছেন তিনি।
খুব স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিও-ছবি দেখে চক্ষুচড়কগাছ হয়ে গিয়েছে সকলের। তবে এক পক্ষ যেখানে অভিনেত্রীর এই নতুন পোশাক নিয়ে তাঁকে ট্রোল করছেন তেমন কিছু মানুষ আবার পুরনো মমতাকে ফিরে পেয়ে বেশ খুশি।
প্রসঙ্গত, সলমন খান থেকে শুরু করে অক্ষয় কুমার, মমতা কাজ করেছেন একাধিক বড় বড় তারকাদের বিপরীতে। অভিজিৎ সেন পরিচালিত বংশধর ছবিতেও কাজ করেছিলেন তিনি। এটাই মমতার শেষ অভিনীত সিনেমা। এরপর ডি কোম্পানির সদস্য ভিকি গোস্বামীকে বিয়ে করে মাদক পাচার কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এরপরেই ভারত ছেড়ে পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে যান অভিনেত্রী। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে ২৫ বছর পর দেশে ফিরে এসেছিলেন মমতা।