Star Jalsha New Serial: চার বছর পর স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন মানালি, বিপরীতে থাকছেন এই জনপ্রিয় নায়ক

Star Jalsha New Serial: চার বছর পর স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন মানালি, বিপরীতে থাকছেন এই জনপ্রিয় নায়ক
Star Jalsha New Serial: ধুলোকণার পর এবার সংসার সংকীতর্ণ নিয়ে স্টার জলসার ফিরছেন। নায়কের চরিত্রে দেখা মিলবে সব্যসাচী চৌধুরীর।
গুঞ্জনই সত্যি হলো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা জল্পনার অবসান, স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন ‘মৌরী’ মানালি দে। জি বাংলার ‘কার কাছে কই মনের কথা’-র সাফল্যের পর এবার ঘরের মেয়ে ফিরছেন ঘরে। স্টার জলসার আসন্ন মেগা সিরিয়াল ‘সংসারে সংকীর্তণ’-এ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে মানালিকে। তবে সবথেকে বড় চমক হলো তাঁর বিপরীতের মানুষটিকে ঘিরে! ‘মহাপীঠ তারাপীঠ’ ও ‘রামপ্রসাদ’-খ্যাত সব্যসাচী চৌধুরীকে দেখা যাবে মানালির বিপরীতে। ঐন্দ্রিলার মৃত্য়ুর পর সমাজ মাধ্যম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন নায়ক। তবে দীর্ঘ বিরতির পর ছোটপর্দায় ফিরছেন তিনি।
কেন এই সিরিয়াল নিয়ে এত উন্মাদনা?
স্টার জলসার সঙ্গেই মানালির সম্পর্ক সবথেকে পুরনো। ‘বউ কথা কও’ থেকে শুরু করে ‘ধুলোকণা’— তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল সুপারহিট। দীর্ঘ চার বছর পর (শেষ বড় কাজ ধুলোকণা) আবার জলসার প্রধান মুখ হয়ে ফিরছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা হল দেড় দশক ধরে মানালি লিড হিরোইন হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি একবিন্দু। এই মেগার সঙ্গেই নতুন জুটি পেতে চলেছে টেলিপাড়া। সব্যসাচী চৌধুরী বরাবরই গম্ভীর বা ভক্তিমূলক চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। অন্যদিকে মানালি ঘরোয়া এবং চনমনে চরিত্রের জন্য পরিচিত। এই প্রথমবার এই দুই শক্তিশালী অভিনেতা ফ্যামিলি ড্রামায় স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন। ‘সংসারে সংকীর্তণ’— নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটি একটি জমজমাট পারিবারিক গল্পের সিরিজ হতে চলেছে।
ইতিমধ্যেই এই মেগার প্রোমোর শ্যুটিং হয়ে গিয়েছে। সিরিয়াল প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে ক্যামিলিয়া প্রোডাকশন। সব্যসাচী তাঁর ‘রামপ্রসাদ’ লুক ঝেড়ে ফেলে এই সমকালীন ড্রামায় নিজেকে কীভাবে তুলে ধরেন, তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ভক্তরা।
মানালি ও সব্যসাচীর এই নতুন কেমিস্ট্রি কি পারবে পরশুরাম, বিদ্যা ব্য়ানার্জির সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে? উত্তরটা তোলা থাকল মেগা সিরিয়াল শুরুর পরের সপ্তাহর জন্য।