    Manali: ‘তুমি ছিলে বলেই…’! ২য় বর অভিমন্যুকে জড়িয়ে বিয়ের জন্মদিনে লিখলেন মানালি, কেন ভাঙে সপ্তকের সঙ্গে প্রথম বিয়ে?

    করোনা লকডাউন চলাকালীন ২০২০ সালে পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন মানালি। এর আগে ২০১২ সালে বিয়ে করেছিলেন সঙ্গীত শিল্পী সপ্তক ভট্টাচার্যকে। 

    Published on: Mar 01, 2026 6:25 PM IST
    By Tulika Samadder
    সোশ্যাল মিডিয়ায় বরের জন্য মিষ্টি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী মানালি দে। অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখলেন, ‘Happy Birthday বর.... তুমি ছিলে বলেই সবটা সুন্দর। সব ভালো হোক। বাকি কথা সামনাসামনি।’ আর সেই ছবিতে দেখা গেল সাদা প্রিন্টেড শার্ট অভিমন্যুর গায়ে। যাতে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্যাক্সি। আর মানালি-র গায়ে কালো পোশাক। নিঃসন্দেহে দুজনকে মানিয়েছে বেশ।

    মানালি-র প্রাক্তন ও বর্তমান।
    মানালি-র প্রাক্তন ও বর্তমান।

    তবে অভিমন্যুর আগেও ঘর বেঁধেছিলেন মানালি। সঙ্গীত শিল্পী সপ্তক ভট্টাচার্যের সঙ্গে ২০১২-র ২৯ নভেম্বর সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন। ২০১৬-তে তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ হয়। এর প্রায় চার বছর পর ২০২০ সালে পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন মানালি।

    ব্যক্তিগত জীবন খুব একটা সামনে আনেন না অভিনেত্রী। তবে মাসখানেক আগে এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি নিয়ে কথা বলেছিলেন। সাংবাদিক নিবেদিতা যখন প্রশ্ন করেন মানালিকে, ডিভোর্সের পরেও সপ্তকের সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে কি না, অভিনেত্রী স্পষ্ট করে দেন, ‘খারাপ সম্পর্ক হয়েছে বলেই তো একসঙ্গে থাকিনি। বন্ধুত্বের কোনও সিন নেই।’ সঙ্গে জানান যে, যেটা ছেড়ে চলে এসেছেন, সেটার দিকে পিছন ফিরে তাকানো না-পসন্দ তাঁর।

    মানালির প্রাক্তন ও বর্তমান।
    মানালির প্রাক্তন ও বর্তমান।

    আর ডিভোর্সের কারণ জানতে চাইলে অভিনেত্রী জবাব দেন, ‘আমি অত গভীরে ঢুকছি না। একসময় তো ভালো সম্পর্ক ছিল। কেন ওই বাড়ি ছেড়ে এলাম যদি জানতে চাও, তাহলে বলব, আমি বাড়ির একমাত্র মেয়ে। খুব আদরে বড়, বাবা-মা-দাদুর কাছে। আমাদের ছোটবেলা তো ফেয়ারি টেল পড়ে কাটে। ভাবি বিয়ে মানেই মজা। এরপর বিয়ের পর একটা রিয়ালিটি চেক আসে। সমস্যা বোধহয় আমারই ছিল। কারণ আমি বাড়ির মেয়ে হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। যেটা এই মুহূর্তে (বর্তমান শ্বশুরবাড়িতে) আমি বাড়ির মেয়ে হয়েই আছি। তাঁরা বোধহয় বাড়ির বউ করতে চেয়েছিল। সেই জায়গা থেকে আমিই হয়তো মানিয়ে নিতে পারিনি।’

    সঙ্গে ছিল বর্তমান স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দরাজ প্রশংসা। বলেন, ‘আজকে আমি আমার বাড়িতে যেমন থাকি, অভিমন্যুর এখানেও তাই। ওর বাবা-মার সঙ্গেও আমার নিজের বাবা-মার মতো সম্পর্ক। আমি আমার বাবা-মার জন্য যতটা করি, শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যও ততটা করারই চেষ্ট করি। আর এটা হয়েছে, তাঁরা আমাকে মেয়ের জায়গাটা দিয়েছেন বলেই। একটা দিক থেকে তো এই জায়গাটা তৈরি হয় না। একটা মেয়ে বিয়ের পর, একটা মানুষকে চিনে শ্বশুরবাড়িতে যায়। তাই তাঁকে অনেকটা মানিয়ে নিতে হয়। আসলে একটা হয় বাড়ি, আরেকটা থাকার জায়গা। আমার কখনোই ওদের বাড়িটাকে বাড়ি মনে হয়নি। আমার কখনোই নিজেকে ওদের বাড়ির মেয়ে মনে হয়নি। তাই হয়তো থাকতে পারিনি।’

