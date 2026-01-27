'বাবুন বলে আর কেউ ডাকে না... ', কার স্মৃতিতে ডুব দিয়ে মন খারাপ মানালির?
ছোট পর্দার তথা বড় পর্দা সুপরিচিত অভিনেত্রী মানালি মনীষা দে। অনেক ছোটবেলা থেকেই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত অভিনেত্রী। সব সময় হাসিমুখেই ছবি তুলতে দেখা যায় সকলের সঙ্গে। কিন্তু এই হাসিমুখের পেছনেও যে রয়েছে অত্যন্ত গভীর একটি কষ্ট তা সম্প্রতি একটি পোষ্টের মাধ্যমে জানা গেল।
ছোট পর্দার তথা বড় পর্দা সুপরিচিত অভিনেত্রী মানালি মনীষা দে। অনেক ছোটবেলা থেকেই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত অভিনেত্রী। সব সময় হাসিমুখেই ছবি তুলতে দেখা যায় সকলের সঙ্গে। কিন্তু এই হাসিমুখের পেছনেও যে রয়েছে অত্যন্ত গভীর একটি কষ্ট তা সম্প্রতি একটি পোষ্টের মাধ্যমে জানা গেল।
অভিনেত্রী সম্প্রতি মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন যার ক্যাপশনে তিনি এমন কিছু লিখেছেন যা পড়লে আপনার মন ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে। ২০১৬ সালে মাকে হারিয়েছেন মানালি। সেই পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে অভিনেত্রী মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘দেখতে দেখতে তোমায় ছাড়া দশ বছর মা। এমন কোন দিন যায়নি যখন তোমাকে মনে পড়েনি। আমাকে আর কেউ বাবুন বলে ডাকে না।’
অভিনেত্রী লেখেন, ‘যত বয়স বাড়ছে তোমাকে মিস করাটা যেন তত বেড়ে যাচ্ছে। তোমার হাতের রান্না তোমার সঙ্গে ঝগড়া সবকিছুই মিস করি। অন্য কারোর রান্না করা খিচুড়ি এখনও খেতে ভালবাসি না। তোমার হাতের স্বাদ আসে না আর। বড় কোন দিন পেয়েছি তোমাকে কাছে। কি আর করা যাবে মানতে তো হবেই।’
সবশেষে মানালি লেখেন, ‘তুমি আমার মধ্যে থেকে যেও সারা জীবন। বাপিকে দেখে রাখি। আশা করি তুমি ওর দাদু দিদার সঙ্গে ভালো আছো। আর কিছু বলার হলে স্বপ্নে এসো বাকি কথা তখন হবে।’
যে ছবিগুলি অভিনেত্রী পোস্ট করেছেন তার প্রথমটিতে অভিনেত্রীর কৈশোর বেলার ছবি ধরা পড়েছে, যেখানে মানালির মাকে দেখতে লাগছে নিতান্তই যুবতী। পরের ছবিটি কোনও এক দুর্গাপুজোর দশমীর ছবি। তৃতীয় ছবিটি আরও অনেক পুরনো যেখানে ছোট্ট মানালি বাবা-মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই ভাবেই ছোট ছোট মুহূর্ত তুলে ধরে প্রয়াত মাকে স্মরণ করেন অভিনেত্রী।
প্রসঙ্গত, ‘কার কাছে কই মনের কথা’ ধারাবাহিকের অসামান্য সাফল্যের পর মানালি অভিনয় করেছিলেন ‘দুগ্গা মনি ও বাঘ মামা’ ধারাবাহিকে। তবে আপাতত বিরতিতে রয়েছেন অভিনেত্রী। আশা করা যাচ্ছে,খুব শীঘ্রই নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে আবার তিনি ফিরে আসবেন দর্শকদের সামনে।
News/Entertainment/'বাবুন বলে আর কেউ ডাকে না... ', কার স্মৃতিতে ডুব দিয়ে মন খারাপ মানালির?