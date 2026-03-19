Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আমিই তোমার মা, আমিই বাবা…’! ছেলের ১ বছরের জন্মদিনে লিখলেন মানসী, বরকে ডিভোর্স?

    ছেলের পয়লা জন্মদিনে, তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে লিখলেন, ‘আমিই তোমার মা, তোমার বাবা…’! যা নিয়ে ফের বিতর্ক। তাহলে কি এবারের বরের সঙ্গে হয়েই গেল ডিভোর্স?

    Mar 19, 2026, 10:00:46 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিউডের দুঁদে খলনায়িকা হিসেবে দারুণ খ্যাতি মানসী সেনগুপ্তর। যদিও নেটপাড়ার কাছে তিনি আবার ফ্যাশন আইকন। তবে টলিউড অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ধোঁয়াশার অন্ত নেই। মাঝে খবর ছিল অভিনেত্রী তাঁর বরের থেকে ডিভোর্স নিয়েছেন। তারই মাঝে দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির ঘোষণা করে চমকে দেন সকলকে। জানা যায়, বরের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়েছেন। এরপর ছেলের মা হন, দেখতে দেখতে ছেলে ১ বছরে পা রাখল। আর সন্তানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে লিখলেন, ‘আমিই তোমার মা, তোমার বাবা…’! যা নিয়ে ফের বিতর্ক।

    বরের সঙ্গে ডিভোর্স হল মানসীর?

    ছেলের জন্মদিনে মানসীর পোস্ট:

    গোল্লার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় মানসী লেখেন, ‘জীবনের প্রতিটি প্রথম বিশেষ, কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিয়েছ যে প্রতিটি শেষও বিশেষ—কারণ তুমি আমার শেষ ভালোবাসা। তোমার প্রথম জন্মদিনে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি সারাজীবন তোমার নায়ক হয়ে থাকব। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার মা সবসময় তোমার জন্য মা ও বাবা—দুই-ই হবে। আর সবসময় জগন্নাথের উপর বিশ্বাস রাখবে। কোনো চিন্তা নেই, তোমার মা সবসময় তোমার পাশে আছে।’

    সঙ্গে ছেলে অধ্যায়ের কেক কাটার একটি ছবি দেন। যেখানে দেখা যায় তাঁর মেয়েকেও। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় সন্তান অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে নিজের পদবি ব্যবহার করেছেন মানসী। যদিও মেয়ে বাবার পদবিই ব্যবহার করে।

    উসকে দিল ‘ডিভোর্স’ জল্পনা:

    এদিকে মানসীর লেখা এই ক্যাপশন, উসকে দিল তাঁর ডিভোর্স জল্পনা। নেটপাড়ার ধারণা, স্বামীর থেকে এবারে পৃথক হয়েছেন তিনি। যদিও অভিনেত্রী নিজে অন্তত এই নিয়ে কোনো পোস্ট করেননি বা কোথাও কথাও বলেননি।

    ছেলের জন্মদিনে মানসীর পোস্ট।

    এর আগে ‘স্টোরি উইথ সাহানা’ নামের এক পডকাস্টে মানসীকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘বিয়ে না করাই ভালো। আমি যদি ফিরে যেতে পারতাম আগেকার সময় তাহলে আমি বিয়ে করতাম না একদম। আমি লিভ ইন করতাম কিন্তু বিয়ে করতাম না। আমি কাউকে বিয়ে করার সাজেশন দেবো না। আর সন্তান জন্মের জন্য যে বিয়েটা প্রয়োজন সেটা আমি মনে করি না।’

    বরকে নিয়ে কী মন্তব্য মানসীর?

    এই পডকাস্টেই মানসী জানান, শুধুমাত্র ট্রোলের কথা ভেবে স্বামীর সঙ্গে ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট করতে রাজি নন তিনি। বলেন, ‘আমার যদি আমার বরের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপও হয়, সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমার যদি নে হয় আমি পাবলিক করব, সেটা আমার যখন মনে হবে তখন করব। যে আমি একসঙ্গে থাকছি না! অনেকে আমাকে বলে, তুমি কেন ওর বাবার সঙ্গে ছবি দিচ্ছ না! কেন দেব? যারা আমাকে বাজে কথা বলছে তাদের কেন এত গুরুত্ব দেব আমি?’

    ‘সম্পর্ক যেমনই হোক, আমি তো কাওকে বাধ্য করতে পারি না আমার সঙ্গে ফোটো বা ভিডিয়োতে আসার জন্য। সে আমার পার্টনার, আমার চাকর নয়। সে যদি ক্যামেরা দেখলে লজ্জা পায়, সে যদি ভিডিয়োতে আসতে না চায়, আমি তাঁকে কখনো জোর করতে পারি না। আমি আমার মেয়েকেও অনুমতি ছাড়া ভিডিয়োতে নেই না।’, আরও বলেছিলেন মানসী।

    News/Entertainment/‘আমিই তোমার মা, আমিই বাবা…’! ছেলের ১ বছরের জন্মদিনে লিখলেন মানসী, বরকে ডিভোর্স?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes