Manasi Sengupta Divorce: ‘মেয়ের দায়িত্ব অভিজিৎ সামলায়,আমি সিঙ্গল মাদার নই’, বন্ধুত্ব অটুট, তবে কেন ভাঙছে মানসীর বিয়ে?

বরের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচেছিল বছর কয়েক আগে। গত বছর মার্চেই ছেলের মা হন মানসী সেনগুপ্ত। কিন্তু ছেলে অধ্যায়ের এক বছরের জন্মদিনেই বিস্ফোরক সত্যি সামনে আনলেন মানসী সেনগুপ্ত। জানালেন, ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তিনি এবং স্বামী অভিজিৎ। ইতিমধ্যেই মিউচুয়াল ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেছেন। এই খবর জানার পর থেকে নেটপাড়ায় আলোচনার কেন্দ্রে মানসী।
তবে স্বামীর সঙ্গে সমীকরণ নিয়ে অকপটে কথা বললেন তারে ধরি ধরি খ্যাত অভিনেত্রী। আম অর্পিতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানসী জানালেন, ‘আমাদের জীবনে এক এক জনের একএক রকম ভূমিকা থাকে। সেটা যে সারাজীবন একই নোটে থাকবে তা হতে পারে না’। তাল কেটেছে দুজনের মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। মানসী বললেন, ‘আমরা খুব ভালো বন্ধু। শুধু এক ছাদের তলায় থাকছি না। আমরা তো অভিভাবক।’ দিনে ১০ বার অভিজিৎ-এর সঙ্গে ফোনে কথা হয় তাঁর। তিনি সিঙ্গল মাদার নয়। দুজনই সন্তানদের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। বললেন, ‘টুবু মানে আমার মেয়ের সব দায়িত্ব অভিজিৎ-ই পালন করে। ওর স্কুলে কী হচ্ছে, কবে পরীক্ষা, সবটা অভিজিৎ দ্যাখে। আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যাপারটা ওয়ার্ক আউট করছে না। তাই আলাদা থেকে ভালো থাকার সিদ্ধান্ত আমাদের’।
ভিক্টিম কার্ড খেলতে রাজি নন মানসী। সিঙ্গল মাদারদের তিনি সম্মান করেন। তবে মানসী বললেন, ‘আমি একা কিছুই সামলাই না। আমি একা কিছু করছি না। তাই আমি সেই ক্রেডিটটা নেব না।’
একটা সম্পর্ক থেকে বেরিয়েছেন বলে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়াবেন এমনটা নয়। কোনও পরিকল্পনা নেই মানসীর। আপতত কাজই মানসীর ধ্য়ানজ্ঞান। ডিভোর্সের এই সিদ্ধান্তে পরিবারকে পাশে পেয়েছেন মানসী। তিনি বললেন, ‘আমাদের স্বামী-স্ত্রীর তকমা নেই। এটা নয়, যে অভিজিৎ-এর সঙ্গে আমার বাবা-মা’র সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে'।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে গঙ্গা এবং তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে মানসীকে।