Manasi Sengupta: এক বছরের ছেলে কোলে ডিভোর্স, মানসিক অশান্তির জেরে এবার কঠিন সিদ্ধান্ত মানসীর! কী?
Manasi Sengupta: ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তিনি, এই খবর জানানোর তিনদিন পর এবার ভ্লগিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত মানসী সেনগুপ্তর। মানসিক অশান্তির জেরেই এমন
গ্ল্য়ামার দুনিয়ার তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল চিরকালই বেশি। আর সেই কৌতূহল মেটাতেই অনেক তারকা বেছে নেন ‘ভ্লগিং’ বা ‘বিটিএস’ ভিডিওর পথ। কিন্তু অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত হাঁটলেন উল্টো পথে। আজ এক বিস্ফোরক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি জানিয়ে দিলেন, বিনোদনের নামে চারপাশে যা চলছে তা অত্যন্ত ‘কুরুচিকর’, আর তাই নিজেকে এই ভ্লগিং জগত থেকে চিরতরে সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ১৯শে মার্চ ছিল মানসীর ছেলের এক বছরের জন্মদিন। অধ্য়ায়ের জন্মদিনেই অভিনেত্রী প্রকাশ্যে আনেন স্বামীর থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মিউচুয়াল ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন দুজনে। এর মাঝেই জানালেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্তের কথা।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
মানসী তাঁর পোস্টে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তাঁর কোনওকালেই খুব একটা উৎসাহ ছিল না। তাও মাঝেমধ্যে ব্লগিং বা শ্যুটিংয়ের পেছনের গল্প পোস্ট করতেন ভক্তদের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করেন, এই অভ্যাসটি তাঁর জীবনের ‘মানসিক অশান্তি’র কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারপাশের কিছু ব্লগারের কুরুচিকর কন্টেন্ট দেখে তিনি এতটাই বিরক্ত যে, এই ধারাটিকে অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার বলে মনে করেন তিনি। প্রসঙ্গত, বর্তমানে অভিনেত্রী সুস্মিতা রায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সোস্যাল মিডিয়া তোলপাড়। কিছুদিন আগেই গায়িকা দেবলীনা নন্দীর আত্মহত্যার চেষ্টা নিয়েও সোশ্যালে বারংবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মানসী নিজে।
টিমের হাতে সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব:
একজন পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে যতটুকু প্রচার প্রয়োজন, তার দায়িত্ব এখন থেকে থাকবে মানসীর টিমের ওপর। মানসী নিজে আর ভ্লগিং বা ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ক্যামেরাবন্দি করবেন না। সংবাদমাধ্যমের বন্ধুদের কাছেও তাঁর বিশেষ অনুরোধ, ‘দয়া করে বিষয়টিকে সহজ রাখুন, হেডলাইন অনেক কিছু বদলে দিতে পারে।’
'দেখা হোক শুধু কাজে'
স্বামী অভিজিৎ-এর সঙ্গে বছর কয়েক আগেও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মানসীর। তবে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে এক হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকলো না সম্পর্ক। বিয়ে ভাঙার জেরে গত কয়েকদিনে মানসীকে নিয়েও কম সমালোচনা হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপড়েন বা ভ্লগিংয়ের বিতর্ক সরিয়ে রেখে মানসী এখন সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে চান তাঁর অভিনয়ে। নতুন কাজ নিয়ে তিনি ফিরেছেন এবং তাঁর স্পষ্ট বার্তা— ‘এবার দেখা হোক শুধু কাজে।’ অহেতুক ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া না করে তাঁর শিল্পসত্তাকেই যেন দর্শক গুরুত্ব দেন, এটাই তাঁর মূল চাওয়া।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
মানসীর এই সাহসী এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। অনেকেই মনে করছেন, ভ্লগিংয়ের নামে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা নষ্ট করার যে হিড়িক পড়েছে, মানসীর এই প্রতিবাদ তার বিরুদ্ধে এক জোরালো চপেটাঘাত।