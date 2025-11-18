মানসীর সঙ্গে এবার 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'তে থাকছেন রাইমাও! কোন চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে?
'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে সময় বদলেছে সঙ্গে বদল এসেছে ট্র্যাকেও। টাইম জাম্পও দেখানো হয়েছে ফলে বহু নতুন চরিত্রেরও দেখা মিলেছে মেগার গল্পে। আর সে রকমই একটি চরিত্রে দেখা মিলেবে রাইমা সেনগুপ্তের। কোন চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে?
জানেন কোন চরিত্রে দেখা যাচ্ছে রাইমাকে? রাইমাকে সত্যনারায়ণের স্ত্রীর চরিত্রে দেখা। যাবে। রাইমার দিদি মানসী সেনগুপ্ত একটি ভ্লগে মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে এই খবর ভাগ করে নিলেন। মানসী মাঝে মধ্যেই মেকআপ রুমের নানা খুঁটিনাটি তুলে ধরেন তাঁর ভ্লগের মাধ্যমে। সে রকমই একটি ভ্লগে দেখা মেলে রাইমার। তিনিও ধারাবাহিকের চরিত্র অনুসারেই সেজে উঠেছিলেন। সেখানে মানসীকে বলতে শোনা যায়, ‘একটা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। অভিজ্ঞতাটা ভালো না খারাপ সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। সেটা মারপিটের দিকেও যেতে পারে। তবে প্রথমবার আমি, আমার বোনের সঙ্গে কোনও মেগায় কাজ করছি। আমাদের মেগায় ও যুক্ত হয়েছে। প্রথম দিন বলে হয়তো খুব ভালো লাগছে কিন্তু পরে হাতাহাতি হয়ে যেতে পারে।’
মানসী আরও বলেন, দুটো কাজ ভালো হয়েছে। একটা হচ্ছে মা যখন টিফিন দেবে তখন আমার ভালো না লাগলে আমি ওটা নিয়ে খেতে পারব। বা যা খেতে চাই মাকে জানিয়ে দেব, ও (রাইমা) পিওনের কাজ করবে।' তা শুনে পাশ থেকে রাইমা বলেন, ‘ঠিক আছে লাঞ্চটা একজনের ডিনারটা একজনের। লাঞ্চটা আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসব, ডিনারটা তুই অডার করিস।’
তারপর মানসী বলেন আর একটা বাজে জিনিস হয়েছে, শেষ দৃশ্য একসঙ্গে থাকলে ওঁকে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। এই জ্বালা তো আমি আর সহ্য করতে পারব না।' তা শুনে রাইমা বলেন, ‘আর প্রথম দৃশ্য একসঙ্গে থাকলে আমাকে তুলে আনতে হবে।’ তা শুনে না বলে ওঠেন মানসী। রাইমা বলেন, আর একটা ভালো বিষয় হচ্ছে আমাদের মেকআপ রুম আলাদা।' রাইমার কথা রেশ টেনে মানসী বলেন আমি ওঁর সঙ্গে মেকআপ রুম শেয়ারও করতে চাই না।'
প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিক গত সপ্তাহ পর্যন্ত রাত সাড়ে ৮টার স্লটে দেখা যেত। তবে নতুন ধারাবাহিক 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জী' শুরু হওয়ার কারণে এই মেগার স্লট সাড়ে ৫টায় করা হয়েছে।
