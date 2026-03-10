Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ওটিটি-তে মুক্তি পাচ্ছে মরদানি ৩! বক্স অফিস থেকে কত আয় করল রানির ছবি?

    ৩০ জানুয়ারি রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘মরদানি ৩’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। আজ ১০ মার্চ ছবিটি এখনও বক্স অফিসে আয় করছে। তবে এবার এটি ওটিটি-তে আসার পালা।

    Published on: Mar 10, 2026 12:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রানি মুখোপাধ্যায়ের ক্রাইম থ্রিলার ছবি 'মরদানি ৩' মার্চ মাসেই ওটিটিতে মুক্তি পেতে চলেছে। কবে এবং কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রানির এই সিনেমা দেখতে পাবেন দর্শকরা?

    মরদানি ৩।
    মরদানি ৩।

    মরদানি ৩ বক্স অফিস কালেকশন

    চলুন তার আগে ছবিটির বক্স অফিস রিপোর্টে চোখ রাখা যাক। 'মরদানি ২' ৩০ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। আজ ছবিটি মুক্তির পরে ৪০ দিন পার হয়ে গিয়েছে এবং ছবিটি এই ৪০ দিনে ভারতে ৭৪.৮৯ কোটি টাকা আয় করেছে।

    ভারতে মরদানি ৩-এর আয় কত?

    স্যাকনিলকের রিপোর্ট অনুসারে, 'মারদানি ৩' ভারতীয় বক্স অফিস থেকে মোট ৫০.৬৮ কোটি টাকা আয় করেছে। একই সময়ে, এটি দেশের বাইরে বক্স অফিস থেকে ১৪.৬০ কোটি টাকা মোট সংগ্রহ করেছে। ছবিটির বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস সংগ্রহের কথা বললে, 'মর্দানি ৩' এর গ্রস কালেকশন ৭৪.৮৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

    'মরদানি ১' বনাম 'মরদানি ২' বনাম 'মরদানি ৩'

    ভারতীয় বক্স অফিসের পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে 'মরদানি ১' এবং 'মরদানি ২' কে ছাড়িয়ে গিয়েছে ‘মরদানি ৩’। পিঙ্কভিলার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'মারদানি ৩' ৫২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি হয়েছিল এবং ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৭৪.৮৯ কোটি টাকা মোট সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ ছবিটি বক্স অফিসে হিট প্রমাণিত হয়েছে।

    সিনেমাভারতের বক্স অফিসে আয়বিশ্বব্যপী আয়
    মরদানি ১৩৫.৬৫ কোটি টাকা৫৯.৩০ কোটি টাকা
    মরদানি ২৪৭.৩৫ কোটি টাকা৬৭.০০ কোটি টাকা
    মরদানি ৩৫০.৬৮ কোটি টাকা৭৪.৮৯ কোটি টাকা

    ওটিটিতে কবে মুক্তি পাবে মরদানি ৩?

    ওটিটি প্লে-র রিপোর্ট অনুসারে, 'মারদানি ৩' ওটিটি-তে আসতে চলেছে ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হবে এটি।

    'মরদানি ৩' সম্পর্কে

    চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল মরদানি ৩। ছবি দিয়ে ফের বড় পর্দায় দাদাগিরি এসিপি শিবানী শিবাজি রায়-এর। শিশুপাচারের মুখোমুখি এবার শিবানী। ৯৩ জন নিখোঁজ মেয়েকে উদ্ধারের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল

    'মারদানি 3' কী ধরণের চলচ্চিত্র? লাইভ হিন্দুস্তানের তরফে 'মর্দানি 3' কে তিনটি তারকা দেওয়া হয়েছে। ছবিটির বিস্তারিত পর্যালোচনা পড়ুন এখানে। চলচ্চিত্রটির আইএমডিবিতে 7.5 রেটিং রয়েছে। একই সময়ে, রটেন টমেটোস রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবিকে 60% রেটিং দিয়েছে।

    News/Entertainment/ওটিটি-তে মুক্তি পাচ্ছে মরদানি ৩! বক্স অফিস থেকে কত আয় করল রানির ছবি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes