    বড় পর্দা কাঁপিয়ে এবার ডিজিটালে আসছে ‘মর্দানি ৩’, কোথায় দেখতে পাবেন এটি?

    ওয়াইআরএফ-এর কপ ফিল্ম সিরিজের তৃতীয় কিস্তি এই বছরের জানুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছে এবং এখন এটি ওটিটি-তে আসছে।

    Mar 26, 2026, 16:27:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মর্দানি’ ফিল্ম সিরিজের তৃতীয় কিস্তি শীঘ্রই ওটিটি-তে আসতে চলেছে। এই বছরের জানুয়ারিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মর্দানি ৩’, যেখানে অভিনেত্রী শিবানী শিবাজী রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিতে রানির অভিনয় মুগ্ধ করেছিল সকলকে। এবার ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে ওটিটি প্লাটফর্মেও।

    Mardaani 3 OTT release: Rani Mukerji plays a cop in the Abhiraj Minawala film.
    কখন এবং কোথায় দেখতে পাবেন?

    আগামী ২৭ মার্চ থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হবে এই সিনেমাটি। নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির একটি পোস্টার শেয়ার করে এই ঘোষণা করেছে। পোস্টারে রানির ছবি সহ লেখা ছিল, ‘Criminals ke bure din shuru. Sherni aa rahi hai shikaar karne (অপরাধীদের খারাপ দিন শুরু। বাঘিনী শিকার করতে আসছে)। মর্দানি ৩ দেখুন, ২৭ মার্চ থেকে নেটফ্লিক্সে।’

    ডিজিটাল প্লাটফর্মে ছবিটি আসার কথা শুনে খুশি দর্শকরা। একজন লিখেছেন, ‘আমার উইকেন্ড ওয়াচ পেয়ে গেছি, নেটফ্লিক্সকে অভিনন্দন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘দারুণ’, সাথে থাম্বস-আপ ইমোজি। আবার অনেকে আগের কিস্তিগুলোর মতো এই ছবিটি ততটা পছন্দ করেননি। একজন ইনস্টাগ্রামে মন্তব্য করেছেন, ‘মাঝারি সিক্যুয়েল, সত্যি বলতে, নতুন কিছু নেই, কেবল একই ধরনের সামাজিক বার্তার পুনরাবৃত্তি, দ্বিতীয়ার্ধের দুর্বলতার কারণে এটি সম্পূর্ণ গড় হয়ে গেছে।’ অন্য একজন X (পূর্বে টুইটার)-এ মন্তব্য করেছেন, ‘প্রথমে আল পাচিনোর সিনেমা যোগ করুন।’ একজন মজা করে লিখেছেন, ‘কেন আমি এখানে প্রিয়াঙ্কা মোহনের মুখ খুঁজছি?’

    মর্দানি ৩ সম্পর্কে:

    ‘মর্দানি ৩’ পরিচালনা করেছেন অভীরাজ মিনাওয়ালা এবং প্রযোজনা করেছেন আদিত্য চোপড়া, যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে। এটি ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মর্দানি’-এর সিক্যুয়েল। এই ছবিতে রানির সাথে যোগ দিয়েছেন জানকি বোদিওয়ালা এবং মল্লিকা প্রসাদ। ছবিটি পুলিশ অফিসার শিবানী শিবাজী রায়ের গল্প বলে, যিনি মাত্র তিন মাসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া ৯৩ জন তরুণীর মামলার তদন্ত করছেন।

    ‘মর্দানি ৩’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ৩০ জানুয়ারি এবং Sacnilk-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ৭৬.২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। বিশ্বব্যাপী ৬৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল, যেখানে ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি অর্থাৎ মর্দানি ৫৯.৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল।

