    Mardani 3 Box Office Day 14: বর্ডার ২-কে তুড়ি মেরে ওড়াল মরদানি, বক্স অফিসে বাড়ল আয়, ১৪ দিনে কত ঢুকল ঘরে?

    'মর্দানি ৩' এর গল্প সমালোচক এবং ভক্তদের কাছ থেকে দুর্দান্ত রিভিউ পেয়েছে। রানির ছবিটি মুক্তির সময় সানি দেওলের 'বর্ডার ২' এর মুখোমুখি হওয়ায় কড়া টক্করের মুখে পড়েছিল। যার ফলে শুরুটা একটু ধীরে ছিল। তবে এখন মন্দ হচ্ছে না মরদানি ৩-এর আয়। দেখুন-

    Published on: Feb 13, 2026 9:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    Mardaani 3 Box Office Collection Day 14: বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'মারদানি ৩' এবার বেশ জাঁকিয়েই বসেছে বক্স অফিসে। এমনিতেই রানির এই ফ্র্যাঞ্চায়েজির আগের সিনেমাদুটি বক্স অফিসে সাফল্য পায়। প্রশংসা পায় সমালোচকদের থেকে। ফলত, ছবি নিয়ে উৎসাহ চরমে ছিল সিনেপ্রেমীদের। ছবিটি ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল। যদিও তখন বক্স অফিসে একপ্রকার রাজত্ব চলছিল বর্ডার ২-এর। ফলে শুরুটা হয় ধীরে। তবে মাঝপথে এসে ছবি ভালোই গতি নিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, লোকুখে ছড়িয়ে পড়া ইতিবাচক রিভিউর কারণে দর্শকরা হলে ছুটছেন।

    মরদানি ৩-এর বক্স অফিস কালেকশন।
    মরদানি ৩-এর বক্স অফিস কালেকশন।

    যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি রানি মুখার্জির 'মারদানি ৩' ৪ কোটি টাকা দিয়ে খাতা খুলেছিল। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ছবিটি বক্স অফিস ভালো আয় করে। স্যাকনিলকের প্রতিবেদন অনুসারে, 'মারদানি ৩' তার ১৪তম দিনে ১.১০ কোটি টাকা আয় করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বক্স অফিসে ছবির মোট আয় হয়েছে ৪০.৯০ কোটি টাকা।

    আরও পড়ুন: অমিতাভ ও জয়ার বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিল মাত্র ৫ জন, কেন এত চুপিচুপি বেঁধেছিলেন গাঁটছড়া?

    দিন-ভিত্তিক ‘মরদানি ৩’-এর সংগ্রহ দেখুন-

    প্রথম দিন৪ কোটি টাকা
    প্রথম সপ্তাহ২৬.৩ কোটি টাকা
    অষ্টম দিন১.৮৫ কোটি টাকা
    নবম দিন৩.৫ কোটি টাকা
    দশম দিন৪.২৫ কোটি টাকা
    একাদশ দিন১.২ কোটি টাকা
    দ্বাদশ দিন১.৬ কোটি টাকা
    ত্রয়োদশ দিন১.১ কোটি টাকা
    চতুর্দশ দিন১.১০ কোটি টাকা
    মোট কালেকশন৪০.৯০ কোটি টাকা

    এদিকে দিনকয়েক আগে কলকাতা থেকে ঘুরে গিয়েছেন রানি মুখোপাধ্যায়। দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে কালীঘাটে পুজো দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক,রা নি মুখোপাধ্যায়ের মা, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের নিজের বোন হন দেবশ্রী রায়। অর্থাৎ কলকাতায় মাসির বাড়ি এসেছিলেন পর্দার 'শিবানী শিবাজী রাও'। রানি লাল ব্লাউজ এবং লাল চেক শাড়ি পরেছিলেন। সঙ্গে চোখে ছিল রোদচশমা। আর দেবশ্রীকে দেখা যায় লাল পাড় সাদা গরদের শাড়িতে। পুজো দেওয়ার জন্য মস্ত ডালা নিয়ে মন্দিরে ঢোকেন। এমনকী, গর্ভগৃহে বসে তাঁরা অঞ্জলিও দেন।

    মর্দানি ৩-এ নারী ও শিশু পাচারের কথা উঠে এসেছে। ছবিতে একাধিক জায়গা থেকে বহু কিশোরীর নিখোঁজ হওয়ার তদন্ত করতে গিয়ে রানির চরিত্রটি মুখোমুখি হন এক মারাত্মক মানবপাচার চক্রের।

    প্রদীপ সরকার পরিচালিত মরদানি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৪ সালে। ২০১৯ সালে আসে দ্বিতীয় কিস্তি, যা পরিচালনা করেছিলেন গোপী পুথরান। আর মরদানি ৩-এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিনব মিনাওয়ালা।

