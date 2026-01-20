Rani Mukerji Daighter: ‘মেয়ে আমাকে চড় মারবে….’, ভয়ে সিঁটিয়ে থাকেন রানি, ১০ বছরের ‘জেন আলফা’ আদিরা কি ডানপিঠে?

Rani Mukerji Daighter: ‘মেয়ে আমাকে চড় মারবে….’, ভয়ে সিঁটিয়ে থাকেন রানি, ১০ বছরের ‘জেন আলফা’ আদিরা কি ডানপিঠে?
মেয়ের ভয়ে তটস্থ ‘মর্দানি’ রানি! নিজের পেরেন্টিং-স্টাইল নিয়ে কথা বললেন আদিত্য ঘরণী। যুগ বদলের সঙ্গে মায়েদেরও বদলাতে হবে, জানালেন নায়িকা।
পর্দায় তিনি দুঁদে পুলিশ অফিসার। অপরাধীদের যম। কিন্তু খাস মুম্বইয়ের চোপড়া ভিলায় ‘মর্দানি’র সব দাপট নিমেষে জল হয়ে যায় দশ বছরের একরত্তির সামনে। তিনি আর কেউ নন, রানি মুখোপাধ্যায় এবং আদিত্য চোপড়ার একমাত্র কন্যা আদিরা। সম্প্রতি এক পডকাস্টে রানি হাসিমুখে কবুল করলেন, নিজের মেয়েকে তিনি রীতিমতো ‘ভয়’ পান। এমনকি জেন আলফা আদিরার যুক্তির সামনে রানির অবস্থা হয় তটস্থ ছাত্রীর মতো!
মার খেলে পাল্টা মারের ভয়
রানি জানিয়েছেন, তাঁর বেড়ে ওঠা এবং আদিরার বেড়ে ওঠার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। রানির কথায়, ‘আমি ছোটবেলায় মায়ের কাছে চড় খেয়েছি। কিন্তু আদিরার ক্ষেত্রে সেটা ভাবতেও পারি না। ও জেন আলফা। আমি যদি ওকে মারি, তবে ও নিশ্চিতভাবেই আমাকে পাল্টা মারবে!’ আদিরার স্পষ্টবক্তা স্বভাবের কথা উল্লেখ করে রানি জানান, মেয়ে তাঁকে মাঝেমধ্যেই বেশ কড়া ভাষায় শাসন করে এবং রানিকে তা বাধ্য হয়ে শুনতেও হয়।
পর্দার রানিতে অনীহা আদিরার
মেয়ের সঙ্গে নিজের রসায়ন নিয়ে রানি আরও এক চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। আদিরা নাকি পর্দায় মায়ের কান্না একদম সহ্য করতে পারে না। তাই ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর প্রথম দৃশ্যেই মা মারা যাচ্ছেন দেখে আদিরা সেই সিনেমা আর এগোতে দেয়নি। তবে ‘হিচকি’ বা ‘বান্টি অউর বাবলি’র মতো হাসিখুশি রানিকে তার বেশ পছন্দ। এমনকি মেকআপ করা রানিকে আদিরার দু’চক্ষের বিষ। মেকআপ লাগানো থাকলে আদিরা মুখের ওপর বলে দেয়, ‘তোমাকে আমার মায়ের মতো লাগছে না।’ রানি মেকআপ তুলে এলে তবেই মেলে মেয়ের আদর।
ব্যক্তিগত জীবনে মেয়ের কাছে ভিজে বেড়াল হয়ে থাকলেও পর্দায় কিন্তু রানি ফিরছেন সেই বিধ্বংসী মেজাজেই। আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-এ মুক্তি পেতে চলেছে রানির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘মর্দানি ৩’। আদিত্য চোপড়ার প্রযোজনায় এবং অভিরাজ মিনওয়ালার পরিচালনায় ফের খাকি পোশাকে অপরাধ দমনে নামবেন রানি।
২০১৪ সালে আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে ইতালিতে চুপিচুপি বিয়ে সেরেছিলেন রানি। ২০১৫-তে কোল আলো করে আসে আদিরা। পর্দার কঠিন চরিত্রের আড়ালে যে রানি আসলে এক জন অত্যন্ত সংবেদনশীল মা, তা স্পষ্ট। তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি মন জিতে নিয়েছে অনুরাগীদের।