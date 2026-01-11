জানুয়ারিতেই মুক্তি পাবে রানি-র মরদানি ৩! এর আগের দুটি পার্ট কেমন আয় করেছিল বক্স অফিসে?

জানুয়ারিতেই মুক্তি পাবে রানি-র মরদানি ৩! এর আগের দুটি পার্ট কেমন আয় করেছিল বক্স অফিসে?
রানি মুখোপাধ্যায় তাঁর সুপারহিট কপ ড্রামা 'মরদানি'র তৃতীয় অংশ দিয়ে বক্স অফিসে ফিরে আসতে চলেছেন। ছবিটি এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে এখন এই ছবির মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে।
রানি মুখোপাধ্যায় হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা অভিনেত্রী। তিনি অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। তবে রানি মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম চরিত্র, যা ভক্তরা খুব পছন্দ করেছেন, তা হল শিবানী শিবাজী রায়। এই চরিত্রটি দিয়েই ফের প্রেক্ষাগৃহে ফিরতে চলেছেন রানি মুখোপাধ্যায়।
রানি মুখোপাধ্যায়ের 'মরদানি ৩' ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে এই ছবিটি ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে এখন এই ছবিটি ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পাবে। মারদানী ৩-এর কথা বললে, এই ছবিটি ২০১৪ সালের সিনেমা মারদানির তৃতীয় অংশ হবে। ২০১৪ সালের পরে, মারদানী ২ মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে। এখন ছবির পার্ট ৩ মুক্তি পেতে চলেছে।
রানী মুখোপাধ্যায়কে মারদানি পার্ট ৩- এ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে। পোস্টার শেয়ার করে কী লিখল যশরাজ ফিল্মস? যশরাজ ফিল্মস তাদের ইনস্টাগ্রামে মরদানি ৩-এর একটি পোস্টার শেয়ার করেছে। এই পোস্টারে লেখা আছে যে ছবিটি ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পাবে। এর সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে- ‘তিনি থামবেন না, যতক্ষণ না তিনি সবাইকে বাঁচান। রানি মুখোপাধ্যায় একজন নির্ভীক পুলিশ হিসাবে ফিরে এসেছেন।’
মারদানির বাজেট ও আয় কত?
মারদানি সম্পর্কে কথা বলতে, ছবিটি ২০১৪ সালের ২২ অগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি পরিচালনা করেন প্রদীপ সরকার। ছবিটি প্রযোজনা করেন আদিত্য চোপড়া। মরদানি বক্স অফিসে হাফ-হিট হয়েছিল। boxofficeindia.com অনুযায়ী, ছবির বাজেট ছিল ২১ কোটি টাকা। একই সময়ে, ছবিটি ভারতে ৪৭.৩২ কোটি (মোট সংগ্রহ) আয় করেছিল। চলচ্চিত্রটির আইএমডিবি রেটিং ৭.৩ রয়েছে। দেখুন মরদানি-র বক্স অফিস কালেকশন-
|সপ্তাহ
|মরদানি-র সংগ্রহ
|সপ্তাহ ১
|২২.৯৪ কোটি
|সপ্তাহ ২
|৮.১৪ কোটি
|সপ্তাহ ৩
|৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার
|সপ্তাহ ৪
|৯২.৫০ লাখ
বক্স অফিসে কেমন ছিল মারদানি ২-এর সংগ্রহ?
মারদানি ২ সম্পর্কে কথা বললে, ছবিটি ২০১৯ সালের ১৩ মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি পরিচালনা করেন গোপী পুত্রন। এই সিনেমার আইএমডিবি রেটিং ৭.৩ রয়েছে। এই ছবির জন্য দাদাসাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন রানি মুখোপাধ্যায়। এই ছবির বাজেট ছিল ২৭ কোটি টাকা। একই সময়ে, ছবিটি ভারতে ৫৪.৫৮ কোটি (মোট সংগ্রহ) আয় করেছিল। এই ছবিটি বক্স অফিসে হাফ-হিট হয়েছিল। মারদানি ২-এর সংগ্রহ
|সপ্তাহ
|মরদানি ২-এর আয়
|সপ্তাহ ১
|২৭.৯২ কোটি
|সপ্তাহ ২
|১২ কোটি
|সপ্তাহ ৩
|৪.৩২ কোটি
|সপ্তাহ ৪
|১.৮৬ কোটি
এখন মরদানি ৩ বক্স অফিসে কোন খেল দেখায় তারই অপেক্ষা। চলতি মাসের শেষেই যার প্রাথমিক ধারণা মিলবে।