Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    চিরদিনইতে আর্য-অপর্ণার বিয়ের ট্র্যাক! জীতুর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন শিরিন, খোলসা হল রাজনন্দিনীর চরিত্রে থাকা নায়িকাও

    দর্শকদের অপেক্ষার অবসান। সাত পাকে বাধা পড়লেন আর্য সিংহ রায় ও অপর্ণা। আর বিয়ের ট্র্যাকের মাঝেই সামনে এল রাজনন্দিনী হিসেবে থাকছেন কোন নায়িকা। 

    Published on: Dec 14, 2025 12:03 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবশেষে দর্শকদের সব চাহিদা পূরণ হল। সাত পাকে বাঁধা পড়লেন জীতু কমল ও শিরিন পান, থুরি চিরদিনই তুমি যে আমার-এর আর্য সিংহ রায় আর অপর্ণা। তাঁদের বিয়ের প্রোমো এল সামনে। সঙ্গে আবার আর্যর প্রথম স্ত্রী রাজনন্দিনী হিসেবে কাকে দেখা যাবে, সেই নামের উপর থেকেও উছল পর্দা।

    বিয়ে হয়ে গেল আর্য ও অপর্ণার।
    বিয়ে হয়ে গেল আর্য ও অপর্ণার।

    প্রোমোয় দেখা যাচ্ছে যে, হলুদ আর গোলাপির প্যাস্টেল শেডে সাজানো হয়েছে ছাদনাতলা। সেখানে লাল রঙের বেনারসিতে টুকটুকে বউ অপর্ণা। আর লাল পঞ্জাবিতে আর্য। সাত পাক ঘোরার সময়তেই অপর্ণার চোখে ভেসে উঠতে থাকে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি। আর তখনই দেখা যায় রাজনন্দিনী চরিত্রে পায়েল দে-কে।

    এভাবে পূর্বজন্মের স্মৃতি সামনে আসায় মাথা ঘুরে যায় অপর্ণার। বউকে সামলে নেয় আর্য। যজ্ঞের আগুনের সামনে বসে অপর্ণা তারপর আর্যর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ‘এই মুহূর্তে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি উপলব্ধি করছি আমাদের এই জন্মটা শুধু এই জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের।’

    আর সিঁদুর পরানোর পর লজ্জাবস্ত্র সরিয়ে অপর্ণার সিঁদুর রাঙা মুখ দেখে আর্য বলে ওঠে, ‘চিরদিনই তুমি শুধু আমারই থেকো।’

    প্রথম থেকেই আর্য-অপর্ণার জুটিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন দর্শকরা। অসমবয়সের প্রেম, পূর্বজন্ম সব মিলিয়ে বেশ টানটান উত্তেজনা ছিল ধারবাহিকে। তবে মাঝপথে হাত ছাড়েন ‘পুরনো অপর্ণা’ দিতিপ্রিয়া রায়। সেটে জীতু কমলের সঙ্গে ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, একসঙ্গে শট দিতেই রাজি ছিলেন না তিনি। একসময় নিজেই ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন নানা চাপের মুখে পড়ে। আর সেই জায়গায় নতুন অপর্ণ হিসেবে এন্ট্রি নেন শিরিন পাল।

    তবে শিরিন আসার পর থেকেই, জীতুর সঙ্গে তাঁর রোম্যান্সকে ফোকাস করা হয়। যার ফলে দিতিপ্রিয়া ছাড়ার পর সেভাবে টিআরপিও কমেনি। আসলে এই রোম্যান্সটাই যে চেয়ে এসেছিল দর্শক। তবে রাজনন্দিনী হিসেবে পায়েলকে দেখানো মানেই এবার অতীত ফিরে ফিরে আসবে, বারংবার। মানে সামনে বেশ বড় টুইস্ট অপেক্ষা করে আছে দর্শকদের জন্য। আর তাতে টিআরপিও যে বাড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

    News/Entertainment/চিরদিনইতে আর্য-অপর্ণার বিয়ের ট্র্যাক! জীতুর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন শিরিন, খোলসা হল রাজনন্দিনীর চরিত্রে থাকা নায়িকাও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes