নুসরত-পায়েলের পর সাহেবের আবাসনে আগুন! ঠিক কী ঘটেছিল, জানালেন অভিনেতা নিজেই
মাত্র এক মাসের মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা আবাসনে আগুন লাগার ঘটনা সামনে উঠে এল। চলতি মাসেই প্রথমে নুসরত জাহানের আবাসনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। শিবরাত্রির দিন একটি প্রদীপের আগুন থেকে ঘটে বিপত্তি। এরপর খুব সম্প্রতি পায়েল সরকারের আবাসনেও শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
এবার দক্ষিণ কলকাতার সাউথ এভিনিউয়ের আনন্দ বহুতলে আগুন লাগার কথা সামনে উঠে আসে। মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘটে এই দুর্ঘটনা। তবে এই দুর্ঘটনার মধ্যে বারবার সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠে এলেও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে জানান আসল ঘটনা।
আগুন লাগার ঘটনার ঘটার কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন সাহেব যেখানে তিনি লেখেন, ‘সবাইকে জানাই আমার বাড়িতে নয় আমার পাশের বাড়ি আনন্দ বিল্ডিং- এ এক্সিডেন্টালি সাংঘাতিক আগুন লেগেছিল। কিন্তু কোন রেসিডেন্টের ক্ষতি হয়নি। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে এত তৎপরতার সঙ্গে সবটা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। ঠাকুর বাঁচিয়েছেন।’
জানা গিয়েছে, আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে দমকলের গাড়ি পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আগুন। তবে এই আগুন লাগার পেছনে শর্ট সার্কিট না অন্য কোনও কারণ তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনায় হতাহত বা ক্ষতির কথা জানা যায়নি।
তবে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আগুন না লাগলেও কলকাতা বিভিন্ন আবাসনে এক মাসের মধ্যে যেভাবে বারবার আগুন লাগার ঘটনা সামনে উঠে আসছে তা নিয়ে চিন্তিত সকলেই। একটি বিরাট বড় আবাসনে যারা একদম ওপর তলায় থাকেন তাদের হঠাৎ করে নিচে নেমে আসাটাও একটা বিরাট বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই সময়। পরপর তিনটি ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটা যে একেবারেই অভিপ্রেত নয় তা বলাই বাহুল্য।
