‘একসঙ্গে নগ্ন হয়ে স্নান করেছি…’, সলমনের প্রাক্তন প্রেম নিয়েও হল খোলসা! কে তিনি?

‘একসঙ্গে নগ্ন হয়ে স্নান করেছি…’, সলমনের প্রাক্তন প্রেম নিয়েও হল খোলসা! কে তিনি?
রাজু শ্রেষ্ঠ, যিনি দর্শকদের কাছে 'মাস্টার রাজু' নামেই বেশি পরিচিত, সম্প্রতি সলমন খানকে নিয়ে যে স্মৃতিতর্পণ করেছেন, তা যেন নব্বইয়ের দশকের নস্ট্যালজিয়াকে উসকে দিল। তাঁদের বন্ধুত্বের গভীরতা আজও অমলিন।
সলমন খান মানেই পর্দার সেই ‘দাবাং’ ইমেজ। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুর আগে ঠিক কেমন ছিলেন এই অভিনেতা? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সলমনের ছোটবেলার বন্ধু ও অভিনেতা রাজু শ্রেষ্ঠ (মাস্টার রাজু) তাঁদের বন্ধুত্বের সেই দিনগুলোর কথা তুলে ধরলেন, যা শুনে থমকে গিয়েছেন অনেকেই।
আজকের সলমন খান মানেই গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে হাজার হাজার মানুষের ভিড় আর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন মুম্বইয়ের (তখন বোম্বাই) রাস্তায় সলমন ছিলেন স্রেফ এক সাধারণ তরুণ। যাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লোকে বলত, ‘ওই দেখো মাস্টার রাজু দাঁড়িয়ে আছে, আর ওর পাশে একটা ছেলে!’ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন সলমনের পুরনো বন্ধু রাজু শ্রেষ্ঠ।
যখন ‘ভাইজান’ সুপারস্টার হননি
রাজু জানিয়েছেন, সলমনের প্রথম দিককার ছবি ‘বাগী’ বা ‘পাথর কে ফুল’-এর অনেক আগে থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। তখন সলমন নেহাতই এক সাদামাটা কিশোর। রাজুর কথায় দুজনে মিলে বান্দ্রার রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সলমন তখন ‘পাথর কে ফুল’ ছবির জন্য স্কেটিং শিখছিলেন। বন্ধুত্বের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে রাজু বলেন, ‘আমরা তখন এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে একসঙ্গে নগ্ন হয়ে স্নান করেছি। যদিও আজ ও সুপারস্টার, তাই সেই দিনের কথা কল্পনা করাও কঠিন।’ রাজুর কথায়, সলমন সবসময়ই ‘মাটির মানুষ’ এবং খোলা মনের। তবে তাঁর এই সারল্যই মাঝেমধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
সলমনের ‘ভয়ংকর’ রাগ ও প্রাক্তন প্রেমিকা
সাক্ষাৎকারে সলমনের বিতর্কিত অতীত নিয়েও মুখ খুলেছেন রাজু। ভাইজানের বন্ধুর বক্তব্য, সলমন মাথা দিয়ে নয়, বরং সবসময় মন দিয়ে চলেন। তাই যখন তিনি রেগে যেতেন, নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। এক সময় সলমন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতেন এবং অশালীন কথা বলতেন বলে দাবি করেছেন রাজু। এমনকি রেগে গিয়ে কাউকে মারধর করতেও দ্বিধা করতেন না ‘ভাইজান’। কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের মামলার সময় সলমন কতটা মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাও উঠে এসেছে রাজুর কথায়।
বন্ধুত্বের প্রতিদান
সলমন যে ‘ইয়ারোঁ কা ইয়ার’, তার প্রমাণও দিয়েছেন রাজু। সলমন নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাজুকে ‘বাগী’ ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা একসঙ্গে ‘চল মেরে ভাই’ ছবিতেও কাজ করেন। রাজুর এই অকপট স্বীকারোক্তি যেন মনে করিয়ে দিল, তারকাসুলভ গাম্ভীর্যের বাইরে সলমন আজও সেই পুরনো ছেলেটাই রয়ে গিয়েছেন, যিনি সম্পর্কের মূল্য দিতে জানেন।
‘চামচা’ হতে চান না রাজু
সলমনের জীবনেও তেমন বন্ধুর অভাব নেই। কিন্তু রাজু স্পষ্ট জানিয়েছেন, সলমনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতটাই গভীর যে তিনি তাঁর সেটে বা বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকেন না। রাজুর কথায়, ‘আমি যদি সারাক্ষণ ওর আশেপাশে থাকি, তবে লোকে আমাকে ওর ‘চামচা’ বলবে। আমি সেটা চাই না।’
পর্দার ‘প্রেম’ বা ‘চুলবুল পাণ্ডে’র আড়ালে যে এক অস্থির এবং আবেগী মানুষ বাস করেন, রাজুর এই অকপট স্বীকারোক্তি যেন সেই সত্যটাকেই আরও একবার সামনে নিয়ে এল।