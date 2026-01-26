Abir Daughter: হলুদ শাড়িতে খুদে সরস্বতী! মেয়েকে সারাক্ষণ আগলে রাখেন আবির, কত বড় হল ময়ূরাক্ষী?

Edit Profile
    Abir Chatterjee Daughter: ২০০৭ সালে কলেজের সহপাঠী নন্দিনীকে বিয়ে করেন আবির। তাঁদের এক কন্যা সন্তান রয়েছে, ময়ূরাক্ষী। কেন মেয়েকে খুব বেশি প্রকাশ্যে আনেন না আবির?

    Published on: Jan 26, 2026 7:59 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউডের অন্যতম হ্যান্ডসাম নায়ক তিনি। আট থেকে আশি সবার ফেবারিট আবির চট্টোপাধ্যায়। এক কথায় ‘বং ক্রাশ’ তিনি। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন না নায়ক। স্ত্রী নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুখী গৃহকোণ আবিরের। তাঁদের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। কিন্তু সেভাবে প্রকাশ্যে আসে না খুদে।

    ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালেই রাখেন অভিনেতা। নন্দিনী অবশ্য মাঝেমধ্যেই আবিরের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যের ঝলক তুলে ধরেন ইনস্টাগ্রামের দেওয়ালে। কিন্তু মেয়ের ছবি পোস্ট করা থেকে বিরত থাকেন নন্দিনীও। তবে বসন্ত পঞ্চমীর আমেজে প্রথা ভাঙলেন আবির-ঘরণী। সোমবার সরস্বতী পুজোর কিছু মিষ্টি ঝলক ইনস্টায় ভাগ করে নিয়েছেন নন্দিনী। পর্দার বাইরে আবির আদ্যোপান্ত ফ্য়ামিলিম্য়ান, তা এই ছবিতেও স্পষ্ট। অন্য়দিকে নন্দিনীর পোস্টের যাবতীয় লাইমলাইট কেড়েছেন ময়ূরাক্ষী। আবির কন্যা এক জন ‘স্পেশ্যাল চাইল্ড’, আর পাঁচটা শিশুর থেকে সে আলাদা হলেও তাঁর প্রাণখোলা হাসি আর সারল্য মন জয় করে নিয়েছে সকলের।

    হলুদ আর লাল পাড়ের একটি সুন্দর সাবেকি শাড়িতে সেজেছিল ময়ূরাক্ষী। কপালে বড় লাল টিপ, কানে ও গলায় সোনার গয়না আর মাথায় ছোট্ট একটি টিকলি— সব মিলিয়ে তাকে লাগছিল ঠিক যেন ছোট্ট প্রতিমা। ছবির প্রতিটি ফ্রেমে তাঁর হাসিমুখ বলে দিচ্ছিল, পুজোর আমেজ সে কতটা উপভোগ করছে।

    একটি ছবিতে আবির ও নন্দিনীকে দেখা যাচ্ছে ময়ূরাক্ষীকে আগলে হাসিমুখে পোজ দিতে। আবির নিজে সেজেছিলেন ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবিতে, আর নন্দিনীও মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বেছে নিয়েছিলেন বাসন্তী রঙের শাড়ি।

    সমাজমাধ্যমে এই ছবি আসতেই তা ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। অনুরাগী থেকে শুরু করে টলিপাড়ার তারকারা ভালোবাসা জানিয়েছেন আবিরের এই আদরের কন্যেকে। ময়ূরাক্ষীর এই সারল্যমাখা ‘বসন্ত লুক’ সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের কাছে এ বারের সরস্বতী পুজোর অন্যতম সেরা প্রাপ্তি।

    ২০০৭ সালে নন্দিনীকে বিয়ে করেছিলেন আবির। এমবিএ ক্লাসে আলাপ দুজনের। এরপর সাত পাক ঘোরেন। ২০১৫ সালের আশেপাশে কন্যা সন্তানের বাবা হন আবির। এখন মেয়ের বয়স এগারোর আশেপাশে। গত বছর এক পডকাস্টে মেয়েকে নিয়ে মন খুলে কথা বলেছিলেন অভিনেতা। জানিয়েছিলেন বাবা হিসাবে কতটা পজেসিভ তিনি। আবির জানান,‘স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার মেয়ে স্পেশাল চাইল্ড। বাবা হিসেবে কিছু জিনিস আমি ওকে নিয়ে সত্যিই খুব মিস করি। ও আমার সিনেমা, ধরো সোনাদা খুব একটা দেখে না। ও ওর মতো দেখতে থাকে। কোনও পাবলিক গ্যাদারিংয়ে ওকে একটা কারণেই সঙ্গে রাখি না, কারণ আমি যেহেতু অভিনেতা কোথাও গেলেই আমাকে নিয়ে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবার সেই কারণে আমার মেয়ের যদি কোনো অসুবিধে হয়, তাহলে আমি পৃথিবীর সবথেকে খারাপ বাবা। ওই কারণেই আমি এড়িয়ে যাই।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘তবে ওর থেকে একটা জিনিস আমি শিখেছি আর তা হল, নিঃশর্ত ভালোবাসা। ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, আশেপাশের মানুষের থেকে ও ভালোবাসা নিয়ে নিতে পারে।’

