Jaya Bachchan Sisters: অমিতাভ বচ্চনের ভায়রাভাই একজন নামী অভিনেতা! চেনেন জয়া বচ্চনের সুন্দরী ২ বোনকে?
অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনের পরিবার নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই ভক্তদের। জয়ার দুই বোনকে চেনেন? অভিনেত্রীর জামাইবাবুও নামী অভিনেতা।
বচ্চন পরিবারের অন্দরের খবর জানার জন্য মুখিয়ে থাকেন নেটিজেনরা। কিন্তু জয়া বচ্চনের বোনদের সম্পর্কে জানেন কি? তাঁর দুই বোন লাইমলাইট থেকে দূরে থাকেন। বঙ্গ তনয়া জয়া ভাদুড়িরা তিন বোন। তাঁর দুই বোনের নাম রীতা ভাদুড়ি এবং নীতা ভাদুড়ি। জয়ার দুই বোন লাইমলাইট থেকে দূরে থাকেন। তাঁর এক বোন ভোপালে এবং অন্যজন মুম্বইয়ে থাকেন। জয়ার দুই বোন তার মতোই খুব সুন্দরী। শুধু তাই নয়, জয়া বচ্চনের মেজ বোন রীতা ভাদুড়ির স্বামীও বিনোদন জগতের এক অত্যন্ত পরিচিত মুখ।
জয়ার বোনদের খুব একটা লাইমলাইটে দেখা যায় না, তবে পরিবারের বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁদের উপস্থিতি নজর কাড়ে। তাঁদের আভিজাত্য এবং সৌন্দর্য বচ্চন পরিবারের আভিজাত্যের সঙ্গেই পাল্লা দেয়।
বলিউডের এই অভিনেতা হলেন জয়ার ভগ্নিপতি: জয়া বচ্চনের মেজ বোন রীতা বিয়ে করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রাজীব বর্মা-কে। রাজীব বর্মা হিন্দি চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন জগতের এক অত্যন্ত পরিচিত নাম। বিশেষ করে ‘ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া’, ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’ এবং ‘কচ্চে ধাগে’-র মতো অসংখ্য সুপারহিট ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন। সম্পর্কে রাজীব বর্মা হলেন মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের ভায়রাভাই।
রিতার দুটি সন্তান রয়েছে, রাজীব এবং রীতা ভার্মা, যারা ভোপালে থাকেন। এই দম্পতির দুই পুত্র শিলাদিত্য ভার্মা এবং তথাগত ভার্মা রয়েছে। শিলাদিত্য একজন শিল্পী এবং তথাগত একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। দুই ছেলেই বিবাহিত।
দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক: অমিতাভ এবং রাজীবের সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর। যদিও তাঁরা খুব কম ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু পারিবারিক পুনর্মিলন বা উৎসবে দুই ভায়রাভাইকে প্রায়ই আড্ডা দিতে দেখা যায়। জয়া বচ্চনের পরিবারের শিকড় ভোপালে, আর সেখানেও এই পরিবারের যথেষ্ট সম্মান রয়েছে।
ছোট বোন নীতা: জয়ার ছোট বোন নীতা ভাদুড়িও অত্যন্ত সুন্দরী। তিনি গ্ল্যামার জগত থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। তবে জয়া বচ্চনের জমানো পারিবারিক অ্যালবামে এই তিন বোনের হাসিমুখের ছবি প্রায়ই ভাইরাল হয়। নীতা সম্পর্কে খুব কম জানে সকলে। নীতা হাওয়ার্ড রসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই দম্পতির একটি ছেলে রয়েছে, কুনাল রস, যিনি পেশায় একজন বিজ্ঞাপন পেশাদার।
নীতা রসের ছেলে কুনাল অভিনেত্রী তিলোত্তমা সোমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ২০১৫ সালে, এই দম্পতি বাংলা রীতি অনুসারে গোয়ায় বিয়ে করেছিলেন, যেখানে বচ্চন পরিবারও উপস্থিত ছিল। অমিতাভ বচ্চন যেখানে বলিউডের ‘শাহেনশাহ’, সেখানে তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও যে একঝাঁক প্রতিভাবান মানুষ রয়েছেন— এই তথ্য অনেকের কাছেই নতুন।