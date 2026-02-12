Edit Profile
    মেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে ১ম বউয়ের মৃত্যু, ১২ বছর পর কানাডার সুন্দরীকে বিয়ে, রাজপালের দ্বিতীয় স্ত্রী রাধাকে চেনেন?

    গ্ল্যামারে হিরোইনদের টেক্কা দেবেন রাজপালের স্ত্রী! প্রথম স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর যেভাবে রাধাকে খুঁজে পান অভিনেতা, জানুন সেই প্রেমের গল্প। যেখানে বাধা হয়নি দেশ-কালের সীমারেখা কিংবা বয়স-উচ্চতার ফারাক।

    Published on: Feb 12, 2026 4:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদবের হাসির আড়ালে চাপা পড়ে আছে এক বড় শূন্যতা। বর্তমানে জেল হেফাজতে বলিউডের পর্দা কাঁপানো রাজপাল। ৯ কোটির চেক বাউন্স মামলায় কারাগারে তিনি। পাশে পেয়েছেন বলিউডকে। একসঙ্গে রাজপালের ঢাল হয়ে দুর্দিনে সঙ্গ দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী রাধা। বয়সে রাজপালের থেকে অনেকটা ছোট রাধা। ভালোবাসে বিপত্নীক-এক সন্তানের বাবা রাজপালকে বিয়ে করেছিলেন এই সুন্দরী। জানেন তাঁর আসল পরিচয়?

    প্রথম স্ত্রীর অকাল মৃত্যু: এক বুক কষ্ট

    রাজপাল যখন কেরিয়ারের একদম শুরুতে, তখন পরিবারের পছন্দে তাঁর বিয়ে হয়েছিল করুণা নামক এক তরুণীর সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল না। বিয়ের মাত্র কয়েক বছরের মাথায় তাঁদের কন্যাসন্তান (জ্যোতি) জন্ম দেওয়ার সময় প্রসবকালীন জটিলতায় করুণার মৃত্যু হয়। প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তরুণ রাজপাল। একরত্তি শিশু সন্তানকে নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনযুদ্ধ। ঠিক করেছিলেন সৎ মা আনবেন না মেয়ের জন্য়। কিন্তু ভাগ্য়ে তাঁর রাধা লেখা ছিল।

    কানাডা সফরে বসন্তের আগমন

    প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক দশকেরও বেশি সময় একাই ছিলেন রাজপাল। এরপর ২০০২ সালে ‘দ্য হিরো’ ছবির শুটিং করতে কানাডায় গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় রাধার সঙ্গে। রাধা তখন কানাডাতেই থাকতেন। প্রথম দেখাতেই একে অপরের প্রতি এক অদ্ভুত টান অনুভব করেন। শুটিং শেষে রাজপাল ভারতে ফিরলেও তাঁদের ফোনে কথোপকথন চলত। ১০ মাস পর রাধা সিদ্ধান্ত নেন তিনি রাজপালের হাত ধরে ভারতেই থেকে যাবেন। ২০০৩-এ নতুন জীবন শুরু করেন দুজনে। দ্বিতীয়বার গাঁটছড়া বাঁধেন অভিনেতা।

    গ্ল্যামারে হিরোইনদের হার মানান রাধা

    রাধা যাদব লাইমলাইটে কম থাকলেও তাঁর সৌন্দর্য কিন্তু কোনো বলিউড সুন্দরীর চেয়ে কম নয়। লম্বা চেহারা আর মায়াবী হাসিতে তিনি অনায়াসেই টেক্কা দেবেন পেশাদার অভিনেত্রীদের। শুধু রূপ নয়, রাধার ব্যক্তিত্বও মুগ্ধ করে সবাইকে। রাজপালের বড় মেয়ে জ্যোতিকেও তিনি নিজের সন্তানের মতো বড় করে তুলেছেন।

    বিপদের দিনে অটল বিশ্বাস

    সম্প্রতি রাজপাল যখন আইনি জটিলতায় জেলবন্দি হয়েছিলেন, রাধা ভেঙে না পড়ে এক হাতে সংসার সামলেছেন। রাজপাল বারবার বলেন, ‘রাধা আমার জীবনে শুধু স্ত্রী নয়, আমার রক্ষাকর্তা হিসেবে এসেছে।’

    দীর্ঘ বয়সের ব্যবধান আছে, দুজনের। বয়সে রাজপাল যাদবের থেকে ৯ বছরের ছোট রাধা যাদব। রাধা প্রায়ই নিজের এবং পরিবারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। তবে অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিংয়ের শিকারও হতে হয় তাদের। ট্রোলিংয়ের কারণ হ'ল দম্পতির মধ্যে বয়সের ব্যবধান এবং উচ্চতার পার্থক্য। রাজপালের উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ২ ইঞ্চি রাধা তার চেয়ে কিছুটা লম্বা। তবে এসব বিষয় তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে না। দুজনের সুখী গৃহকোণের বয়স ২৪ বছর।

