'একটু এদিক ওদিক হলে বাংলাদেশে জন্মাতাম, এই জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি…', ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মেখলা

'একটু এদিক ওদিক হলে বাংলাদেশে জন্মাতাম, এই জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি…', ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মেখলা
ভয়াবহ পরিস্থিতি বাংলাদেশে। আর এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট তিক্ত হয়ে উঠেছে ভারতবাসীর মন। এর ব্যতিক্রম নন গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তও। তাই এবার কলম ধরলেন গায়িকা। লিখলেন, ‘এ জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি।’
আর কিছুদিন পরই বাংলাদেশে নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদির মৃত্যুতে বর্তমানে তোলপাড় বাংলাদেশ। বহু সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বহুবারই হাদির মুখে উঠে আসে ভারত বিরোধিতা। তারপর গুলিতে আহত হয়ে টানা কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষে মৃত্যু হয় হাদির। এই হাদির মৃত্যুর পর থেকেই ভারত বিরোধিতার সুর আরও বাড়ে বাংলাদেশে। এই আবহে বর্তমানে ফের জ্বলছে বাংলাদেশ। এই আবহে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তও। বাংলাদেশ লাগোয়া বালুঘাটে জন্ম হওয়া মেখলার কথায়, ভারতে জন্ম নিয়ে তিনি ‘ভাগ্যবান’।
আর এর মধ্যেই ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ ভালুকা উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে। গণপিটুনির পর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বহু সংবাদমাধ্যমের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছায়ানটের অবস্থাও ভয়াবহ। বাদ্যযন্ত্র থেকে লালন ফকিরের ছবি সবটাই ছেঁড়া ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে থাকার ছবি বার বার উঠে আসছে। সব মিলিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বাংলাদেশে। হামলা হয়েছে উদীচীতে। লাগাতার ভারতের হাইকমিশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা হয়েছে। আর এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট তিক্ত হয়ে উঠেছে ভারতবাসীর মন। এর ব্যতিক্রম নন গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তও।
তিনি বাংলাদেশের এই ধ্বংসলীলার এক নিদর্শন স্বরূপ একটি ভাঙা হারমোনিয়ামের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘বালুরঘাটের স্বাধীনতা দিবস ১৮ অগস্ট। তার আগে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। কি ভাগ্যিস ভারতে অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল! মাত্র কিছু কিলোমিটারের দূরত্ব। একটু এদিক ওদিক হলে বাংলাদেশে জন্মাতাম! এই জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি মনে হচ্ছে!’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা নানা সময় আমাদের দেশের নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনা করি। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যায়, আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা, আমাদের দেশের মানুষ অনেক অনেক অনেক গুণে ভালো। ভারত বলেই আমরা সরাসরি প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা পাই, দু’বার ভাবি না। অনেক ফালতু দাঙ্গা আমাদের দেশেও হয়, তবে দাঙ্গার নামে বারে বারে নানা অছিলায় বাদ্যযন্ত্র ,বই , ভাস্কর্য এসব নষ্ট করা হয় না। আমাদের দেশে তথাকথিত ‘শান্তির ধর্মের লোকেরা’ দেবদেবীকে অপমান করলে, মূর্তি ভাঙলে তাদের জ্যান্ত জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তে তার ভিডিয়ো করা হয় না!'
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাতও একটু তুলনামূলক কম লাগে, আমাদের ধর্মের মূল্যবোধ ঠুনকো বা ভঙ্গুর নয় বলেই! আমাদের ধর্ম বিধর্মীকে মেরে স্বর্গ পাওয়ার লোভ দেখায় না। মূর্তি পুজো হয়ে তা বিসর্জনও দেওয়া হয়, কোনও কিছু চিরস্থায়ী নয়, এটা বোঝানোর জন্য। আমাদের ধর্ম পশু,পাখি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড় এই সব কিছুকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করার কথা বলে। কেউ কোথাও নেই , তোমার মধ্যেই সব, আবার এই কথাও বলে। আমাদের ধর্মীয় গুরুরা সঙ্গীতকে সাধনা, অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়ার সর্বোচ্চ পথ হিসেবে দেখিয়ে গিয়েছে, হারাম হিসেবে নয়।'
গায়িকা শেষ করেন, 'এর ওর অনুদান ছাড়া একটা ছোট দেশ চালানোর ক্ষমতা নেই, আবার নাকি সেভেন সিস্টার দখল করবে! শখ কত?’