দিল্লিতে অনুষ্ঠান বাতিল মিকার, একই পথে হাটলেন পিযুষ মিশ্রও
১০ নভেম্বর দিল্লি বিস্ফোরণের পর গোটা দেশে জারি করা হয়েছে লাল সর্তকতা। আচমকা এই আঘাতে মৃত্যু হয়েছে একাধিক ব্যক্তির, আহত হয়েছে আরও বেশি। এই বিস্ফোরণের ফলে শুধুমাত্র জনজীবন নয়, ব্যাহত হয়েছে তারকাদের একাধিক কনসার্টের কর্মসূচি।
দিল্লি বিস্ফোরণের ফলে ইতিমধ্যেই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ ছবি ট্রেলার মুক্তির তারিখ। ১২ তারিখ মুম্বইয়ের নিতা মুকেশ আম্বানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই ট্রেলার লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল যা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও ‘ককটেল ২’ ছবির শ্যুটিং আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় করে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার এই ঘটনার জের ধরেই নিজের অনুষ্ঠান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিকা সিং। সমাজ মাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছেন মিকা।
১২ নভেম্বর দিল্লির সোহ ক্লাবে একটি লাইভ শো হওয়ার কথা ছিল সঙ্গীতশিল্পীর। বেশ কিছুদিন আগে এই বিষয় নিয়ে তিনি একটি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু দিল্লির লাল কেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ফলে মর্মাহত মিকা বাতিল করেন তাঁর অনুষ্ঠান। নিহত এবং আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
তবে শুধু মিকা সিং একা নন, গুরুগ্রামে লাইভ শো বাতিল করলেন গায়ক তথা অভিনেতা পীযুষ মিশ্র। আগামী ১৫ নভেম্বর এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল যা বাতিল করে দিয়েছেন অভিনেতা।
ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতিতে অভিনেতা লেখেন, ‘দিল্লি লাল কেল্লায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর আমাদের অনুষ্ঠান আপাতত বাতিল করে দেওয়া হল। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা শহরের পাশে রয়েছি। নিরাপত্তা মেনে নতুন তারিখ ঘোষণা করে দেওয়া হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ।’