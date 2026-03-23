স্ত্রী ২৬ বছরের ছোট, অঙ্কিতার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে হওয়া ট্রোলিং প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মিলিন্দ!

স্ত্রী ২৬ বছরের ছোট, অঙ্কিতার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে হওয়া ট্রোলিং প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মিলিন্দ!
২০১৮ সালের ২২ এপ্রিল মিলিন্দ সোমান ও অঙ্কিতা কোনওয়ার যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তা নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। মিলিন্দ সোমানের জন্ম ১৯৬৫ সালে এবং অঙ্কিতার জন্ম ১৯৯১ সালে হওয়ায়, তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রায় ২৬ বছর। আর এই নিয়ে তখন সমালোচনার ঝড় ওঠে। এমনকী এখনও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ে তাঁদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়।
সম্প্রতি জুমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিলিন্দ সোমান জানান যে, ট্রোলিং তাঁদের উপর, বিশেষ করে অঙ্কিতার উপর, কী প্রভাব ফেলেছিল। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘বিষয়টা আমাকে বিচলিত করেনি। অঙ্কিতাকে হয়তো বিচলিত করত, কারণ ওঁর অভিজ্ঞতা কম ছিল। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, ওঁরা তোমাকে চেনে না। তাই তাঁরা যা-ই বলুক না কেন, তা তাঁদের নিজস্ব মতামত। অঙ্কিতা খুব দ্রুতই বিষয়টা বুঝে গিয়েছিল, এর জন্য ওঁকে অনেক কৃতিত্ব দিতে হয়।’
তিনি আরও জানান যে, তাঁদের দৃঢ় বন্ধনই তাঁদেরকে সহজেই সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। তাঁর কথায়, ‘এরপর ও আর এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি এবং আমার মনে হয়, এর কারণ আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। আজ আমাদের সম্পর্কের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। এমন নয় যে আমাদের এর প্রয়োজন আছে। এটা দেখতে বেশ ভালো লাগে। আমাদের সম্পর্ক যে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে টিকে আছে, এই বিষয়টা নিয়ে মানুষ এখন স্বচ্ছন্দ।’
মিলিন্দের কথায়, ‘ও আমার থেকে ২৬ বছরের ছোট, তাই স্বাভাবিকভাবেই ওঁর চিন্তাভাবনা, ওঁর বেড়ে ওঠা এবং যে পরিবেশে ও বড় হয়েছে, তাতে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ওঁর ধারণাগুলো সবই ভিন্ন এবং অসাধারণ।’
তিনি আরও বলেন, ‘ও অসমীয়া আর আমি মহারাষ্ট্রীয়। আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমরা ভিন্ন প্রজন্মের, পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তের, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের মানুষ। তবুও আমরা যে একে অপরকে খুঁজে পেয়েছি এবং এমন একটা পরিসর পেয়েছি যেখানে আমাদের চিন্তা, আবেগ ও আত্মা একাকার হয়ে যায়, তা এক অত্যন্ত বিশেষ ব্যাপার। আমি বলতে পারি, তার কারণেই আমার জীবন আরও সুন্দর হয়েছে।’
News/Entertainment/স্ত্রী ২৬ বছরের ছোট, অঙ্কিতার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে হওয়া ট্রোলিং প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মিলিন্দ!