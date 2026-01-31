দ্বিরাগমনে এসে ঘটল অঘটন, গোরার থেকে আরও দূরে চলে যাবে এলা? নাকি ঘুচবে দুরত্ব?
মিলন হবে কতদিনে, এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার জুটি বেঁধেছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং সোলাঙ্কি রায়। এর আগে গাঁটছড়া ধারাবাহিকে এই জুটিকে দেখা গিয়েছিল, স্টার জলসার হাত ধরেই আবার নতুনভাবে ফিরেছে এই পুরনো জুটি।
এই মুহূর্তে ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে মতের অমিল সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে হয়েছে এলা ও গোরার। ফুলশয্যার রাতে এলাকে ঘরে থাকতে মানা করে গোরা, এলা প্রতিবাদ জানালে গোরা নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তাকে থামিয়ে এলা জানায়, কেউ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছে। গজ গজ করতে করতে আবার ঘরে ফিরে আসে গোরা।
বিয়েটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলেও সমস্ত নিয়মকানুন পালন করতে হয় দুজনকে। নিয়ম মেনে দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি আসে নতুন বিবাহিত দম্পতি। পুজোয় বসার আগে যখন বাথরুমে গোরা স্নান করতে যায়, ঠিক তখনই লোডশেডিং হয়ে যায় ফলে জল চলে যায়। তখনই সেখানে যায় এলা।
এলা গোরাকে হাত ধরে নিয়ে যায় চৌবাচ্চার কাছে, কিন্তু এলা যখনই সেখান থেকে যেতে উদ্যত হয় তখন তার হাত ধরে নেয় গোরা। এরপরই পা পিছলে দুজনেই পড়ে যায় চৌবাচ্চায়। চোখাচোখি হয়, হয়তো মনেও জাগে প্রেম। এইভাবেই কী ধীরে ধীরে এলার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে গোরার?