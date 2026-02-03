Edit Profile
    এই প্রথম সইফের বিপরীতে মিমি, গণতন্ত্রের এই যাত্রায় যোগ দেবেন প্রিয়াংশুও

    এই প্রথম সাইফ আলি খানের বিপরীতে অভিনয় করতে চলেছেন মিমি চক্রবর্তী। নেটফ্লিক্স- এ আসছে হাম হিন্দুস্তানি, যেখানে বলা হবে ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসের গল্প। সাইফ আলি খান ছাড়া অভিনয় করবেন প্রতীক গান্ধী, দীপক দুব্রিয়াল, প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।

    Published on: Feb 03, 2026 8:16 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সিনেমা প্রসঙ্গে

    এই সিনেমায় ১৯৫০ সালের ভারতের ইতিহাসের গল্প বলা হবে। ভারতের পিছিয়ে থাকা মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে লড়াইয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘হাম হিন্দুস্তানি’। একটা সময় ভারতে শুধুমাত্র লোকতন্ত্র শাসন করত, যার অর্থ রাজার অধীনে থাকতো প্রজারা। কিন্তু এই সিস্টেমকে পাল্টানোর জন্যই ভারতে আনা হয়েছিল গণতন্ত্র।

    লোকতন্ত্রের অবসান ঘটবে গণতন্ত্র এলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই এই যাত্রা এতটাও সহজ ছিল না। বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের যারা গণতন্ত্রের স্বপক্ষে কথা বলেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভোটের হয়ে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল সেই সময়।

    ইতিমধ্যেই ‘হাম হিন্দুস্তানি’ ছবির প্রথম লুক প্রকাশ্যে এসেছে, যা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। এই সিনেমায় গণতন্ত্রের হয়ে লড়াই করতে দেখা যাবে নবাবপুত্রকে। একজন বঙ্গললনার ভূমিকায় অভিনয় করবেন মিমি চক্রবর্তী। মিমির কাছে যে এই সুযোগ যে তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

    তবে বড়পর্দায় ছবিটি মুক্তি পাবে না, ছবিটি মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্স- এর পর্দায়। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করার পর এই ছবিতে আবার ইতিহাসকে তুলে ধরবেন বাঙালি অভিনেতা প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়। নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল প্রতীক এবং দীপক।

    News/Entertainment/এই প্রথম সইফের বিপরীতে মিমি, গণতন্ত্রের এই যাত্রায় যোগ দেবেন প্রিয়াংশুও
