কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র ছড়িয়ে পানের পিক, ‘প্রশাসনের…’, রেগে লাল মিমি

কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র ছড়িয়ে পানের পিক, ‘প্রশাসনের…’, রেগে লাল মিমি
বুধবার নায়িকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্ট্রোরি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টের স্ক্রিন শট শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায় মা ফ্লাইওভারের ছবি। আর ফ্লাইওভারের দেওয়ালের গাঁয়ে লেগে রাশি রাশি লাল পিক। তা নিয়েই সরব হন মিমি।
দেশ তথা রাজ্যের দর্শনিয় সব স্থান হোক বা রাস্তা, রবীন্দ্র সেতু, দ্বিতীয় হুগলী সেতু হোক বা ফ্লাইওভার, রেল বা মেট্রো স্টেশন পিকের হাত থেকে কোন জায়গাই বাদ যায়না। পান মশলার লাল পিকে চারিদিক ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যায়। তা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জরিমানা -সহ নানা রকমের শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও অসচেতন নাগরিকদের হুঁশ ফেরা দায়। তারা এই একই কাজ করে আসেন বার বার। আর এবার তাঁদের বিরুদ্ধে সরব হলেন মিমি চক্রবর্তী।
এরকম দুটি ছবি ভাগ করে নিয়ে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘কেন কেন কেন???!!!!!!! প্রশাসনের উপর সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া এত সহজ। কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে একটু নাগরিকত্বের জ্ঞান থাকলেই সব কিছু বদলে যাবে। আমরা এখানে রকেট সাইন্সের কথা বলছি না? আমাদের সিটি অফ জয় আমাদের গর্ব, তাহলে কেন তাঁর যত্ন নেব না..?ছোট ছোট পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
কাজের সূত্রে চলতি বছরে নায়িকার অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে নায়িকার অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর বিকিনি লুক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তা আলাদা করে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়াও মিমির সিরিজ 'ডাইনি'ও যথেষ্ঠ প্রশংসা পায়। এছাড়াও বছর শেষে বড়দিনের আবহে তাঁর আরও একটি ছবি ইউন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি বাংলা ছবি মুক্তি দেওয়া না যাওয়ার কারণে ছবি মুক্তির সময় পিছিয়ে আগামী বছরে করে দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের আবহে এই ছবি মুক্তি পাবে। বুধবার ছবির একটি গান মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে মিমি ছাড়াও রয়েছেন বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত এবং সোহম মজুমদার। ২৩ জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাবে।
