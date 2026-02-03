বনগাঁ কাণ্ডে নতুন মোড়, জামিন হল না তনয় শাস্ত্রীর, খারিজ পুলিশি হেফাজতের আবেদনও

Edit Profile
    Published on: Feb 03, 2026 10:34 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তনয় শাস্ত্রীকে। তবে শুধু তনয় শাস্ত্রী একা নন, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরও তিনজন। তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে আটক হয়েছিলেন বাকি দুজন। এবার তনয় শাস্ত্রী এবং বাকি তিন অভিযুক্তদের নিয়ে বড় রায় দিল আদালত।

    জামিন হল না তনয় শাস্ত্রীর
    জামিন হল না তনয় শাস্ত্রীর

    মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি আদালতে পেশ করা হয় তনয় সহ বাকি তিনজনকে। দুই পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন নিম্ন আদালতের বিচারক। বিচার চলাকালীন বনগাঁ থানার পুলিশ তনয় শাস্ত্রীর পুলিশি হেফাজত চেয়ে আবেদন করে।

    দুই পক্ষের আইনজীবীর মন্তব্য শুনে এদিন সন্ধ্যায় বিচারক নির্দেশ দেন, ৪ জন অভিযুক্তদের আরও ৪ দিন জেল হেফাজতে থাকতে হবে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি আবার আদালতে পেশ করতে হবে তনয় শাস্ত্রী এবং বাকি তিনজনকে। অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন করা হলে তা খারিজ করে দেয় আদালত। শুধু তাই নয়, খারিজ করে দেওয়া হয় পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন।

    কী ঘটেছিল?

    গত ২৬ জানুয়ারি বনগাঁর গোপালগঞ্জ এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে উঠেছিলেন তিনি কিন্তু মঞ্চে ওঠার কিছুক্ষনের মধ্যেই তাকে নেমে যেতে বলেন তনয় শাস্ত্রী। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

    মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলায় অপমানিত হন মিমি, আর তাই তিনি স্থানীয় থানায় ইমেল মারফত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মিমির অভিযোগ পাওয়ার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তনয় শাস্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

