    Mimi Chakraborty: ‘ভাগ্য়িস ছিলে,তোমাকে ছাড়া একদিনও কাটানো মুশকিল’, মিমির জীবনের এই খাস সঙ্গী কে?

    Mimi Chakraborty: ৩৬ পেরিয়ে ৩৭-এ পা দেবেন মিমি। এখনও পছন্দের পুরুষ সঙ্গীর খোঁজ জারি রয়েছে। তবে মিমির জীবন কোন সঙ্গীকে ছাড়া অসম্ভব জানেন? 

    Published on: Nov 12, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ৩৬ পেরিয়ে ৩৭-এর দোরগোড়ায় মিমি। জীবনে এখনও মনের মতো পুরুষ খুঁজে পাননি। রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্রেকআপের পর থেকে অফিসিয়্যালি সিঙ্গল টলিপাড়ার এই আবেদনময়ী নায়িকা। বিয়ে নিয়ে ভাবিত নন মিমি, কেরিয়ারই তাঁর মূল ফোকাস। রাজনীতির ময়দানকে অলবিদা জানিয়ে আপতত ফিল্মি কেরিয়ারেই মন দিয়েছেন।

    ‘ভাগ্য়িস ছিলে,তোমাকে ছাড়া একদিনও কাটানো মুশকিল’, কাকে নিয়ে লিখলেন মিমি
    একা থাকতে অভ্যস্ত মিমি। তিন পোষ্য়কে নিয়ে তাঁর ভরা সংসার। যদিও এই সংসারের তথা মিমির জীবনের চালিকা শক্তি কিন্তু রয়েছে এক বিশেষ মানুষের হাতে।জীবনসঙ্গী ছাড়া মিমির জীবন মসৃণভাবে চললেও তাঁকে ছাড়া গতি নেই মিমির। তিনি আর কেউ নন, মিমির ছায়াসঙ্গী, তাঁর সহকারী বুল্টি। মিমির অনুপস্থিতিতে তাঁর পোষ্যদের আগলেরাখা থেকে দেখ ভাল, মিমির পছন্দের রান্না থেকে তাঁর ডায়েটের খেয়াল রাখা, সবটাই করেন বুল্টি।

    মঙ্গলবার ছিল বুল্টির জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে তাঁকে নিয়ে আবেগঘন মিমি। বুল্টির সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে নায়িকা লেখেন, ‘ভাগ্যিস তুই ছিলিস, আমার মনে হয়, তোকে ছাড়া আমি একটা দিনও থাকতে পারব না। খাবার থেকে ঘুম, ট্রাভেল থেকে শ্য়ুট, পার্টি থেকে বন্ধু--- আমার জীবনে সবটা গোছানো শুধু তোর জন্য। লাভ ইউ, শুভ জন্মদিন বুল্টি'।

    মধ্য রাতে কেক কেটে বুল্টির জন্মদিন সেলিব্রেট করেছেন মিমি। সেই ঝলক উঠে এসেছে মিমির ইনস্টায়। বুল্টি নিজেও তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সেই ছবি শেয়ার করেছেন।

    শুধু শুভেচ্ছা নয়, জন্মদিনে বুল্টিকে উপহারে মুড়ে দিয়েছেন মিমি। তাঁর সারাদিনের এই সঙ্গীর জন্য মেকআপের নানান জিনিস উপহার দিয়েছেন। রয়েছে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড Mac-এর ২টি লিপস্টিক, সঙ্গে নেইল পলিশ, আইশ্য়াডো প্যালেট, কাজল-সহ আরও অনেককিছু।

    মিমিকে শেষ পর্দায় দেখা গিয়েছে দুর্গাপুজোর ছবি ‘রক্তবীজ ২’-তে। ছবিতে বিকিনি লুকে ঝড় তুলেছেন নায়িকা।

