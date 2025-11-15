Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'তোকে ছাড়া কিছুই আর আগের মতো... ', কার স্মৃতিতে ডুব দিলেন মিমি?

    একজন ভালো অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি মিমি চক্রবর্তী একজন পশু প্রেমীও। বাড়িতেই একাধিক পোষ্য রয়েছে তাঁর। কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পান ততটুকুই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই কাটান। সমাজ মাধ্যমে সেই সমস্ত ছবিও ভিডিয়ো পোস্ট করে থাকেন অভিনেত্রী। তবে এবার তিনি যা পোস্ট করলেন তা সত্যিই মন ভেঙে দেয়।

    Published on: Nov 15, 2025 10:43 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একজন ভালো অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি মিমি চক্রবর্তী একজন পশু প্রেমীও। বাড়িতেই একাধিক পোষ্য রয়েছে তাঁর। কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পান ততটুকুই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই কাটান। সমাজ মাধ্যমে সেই সমস্ত ছবিও ভিডিয়ো পোস্ট করে থাকেন অভিনেত্রী। তবে এবার তিনি যা পোস্ট করলেন তা সত্যিই মন ভেঙে দেয়।

    কার স্মৃতিতে ডুব দিলেন মিমি?
    কার স্মৃতিতে ডুব দিলেন মিমি?

    ২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিল মিমির অত্যন্ত প্রিয় একটি পোষ্য। গত ১৪ নভেম্বর ছিল তার জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে সেই প্রিয় সন্তানের বেদীতে মালা দেন মিমি। ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে স্মৃতিচারণ করেন তিনি।

    আরও পড়ুন: 'সেদিন আমার কথা শুনে... ', কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেন সায়নী?

    নিজের আর এক সন্তান এবং পথ কুকুরদের কেক খাওয়ান, সে বেঁচে থাকলে হয়তো এতটাই খুশি হত। ভিডিয়ো পোস্ট করে মিমি লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার ছোট্ট ছেলে। তোমার মা, চিকু, মাকসু, জাদু দিদু এবং দাদা সবাই তোমাকে ভীষণ মিস করে। কোনও কিছুই আর আগের মত হবে না তোকে ছাড়া।’

    মিমির এই পোস্টে নিজেদের ভালোবাসা জানিয়েছেন সকলে। সত্যি যারা পোষ্যকে শুধুমাত্র একটি পোষ্য হিসেবে নয়, নিজের সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন তারাই একমাত্র বোঝেন সন্তান চলে যাওয়ার দুঃখ। প্রতিবছরের মতো তাই এই বছরেও মনে করে প্রিয় সন্তানের জন্মদিন পালন করেন অভিনেত্রী।

    আরও পড়ুন: 'ওই ইমোশন নিয়ে খেলত... ', আরাত্রিকাকে নিয়ে কেন এমন মন্তব্য অভিষেকের?

    মিমিকে শেষ পর্দায় দেখা গিয়েছে দুর্গাপুজোর ছবি ‘রক্তবীজ ২’-তে। ছবিতে বিকিনি লুকে ঝড় তুলেছেন নায়িকা। এছাড়া পুরনো বন্ধু শুভশ্রীর সঙ্গেও আবার নতুন করে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় নায়িকাকে। ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমায় মিমির অভিনয় আরও একবার মুগ্ধ করে সকলকে।

    একা থাকতে অভ্যস্ত মিমি। তিন পোষ্য়কে নিয়ে তাঁর ভরা সংসার। ৩৬ পেরিয়ে ৩৭-এর দোরগোড়ায় মিমি। অফিসিয়্যালি সিঙ্গল টলিপাড়ার এই আবেদনময়ী নায়িকা। বিয়ে নিয়ে চিন্তিত নন মিমি, কেরিয়ারই তাঁর মূল ফোকাস। রাজনীতির ময়দানকে অলবিদা জানিয়ে আপতত ফিল্মি কেরিয়ারেই মন দিয়েছেন।

    News/Entertainment/'তোকে ছাড়া কিছুই আর আগের মতো... ', কার স্মৃতিতে ডুব দিলেন মিমি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes