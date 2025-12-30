Edit Profile
    শীতের আবহে মেলার আনন্দে ধরা দিলেন মিমি, চড়লেন ব্রেকড্যান্সে! রইল ভিডিয়ো

    Published on: Dec 30, 2025 5:59 PM IST
    By Sayani Rana
    শীতকাল মানেই নানা রকমের মেলা। আর মেলায় যেতে কে না ভালোবাসে। শীতের আমেজ গায়ে মেখে শীতের পোশাকে সেজে অনেকেই পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা কাছের মানুষের সঙ্গে মেলায় হাজির হন। গরম গরম পাঁপড়, জিলিপি, বাদাম ভাজা সহ নানা খাবার, ঘরকন্যা থেকে শুরু করে সাজের নানা জিনিসপত্রে মেলা ঠাসা থাকে। আর থাকে নানা রকমের নাগরদোলা। তার মধ্যেই অন্যতম হল ব্রেকড্যান্স। ছোট থেকে বড় ব্রেকড্যান্সে চড়তে কে না ভালোবাসেন? এর ব্যতিক্রম নন টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা মিমি চক্রবর্তীও। তিনি এবার চড়লেন ব্রেকড্যান্সে!

    শীতের আবহে মেলার আনন্দে ধরা দিলেন মিমি, চড়লেন ব্রেকড্যান্সে! রইল ভিডিয়ো

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সিরিজ থেকে সিনেমা সর্বত্রই দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন নায়িকা। আর এই সবের পাশাপাশি মাঝে মাঝেই মিমি নানা ভিডিয়োর জন্য থাকেন চর্চায়। আর এবার মেলায় গিয়ে আর পাঁচজনের মত ব্রেকডান্সে চাপলেন নায়িকা?

    টলিউড অনলাইনের শেয়ার করে একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে কালো রঙের হাইনেক টি-শার্ট ও কালো লং স্কার্টে ধরা দিলেন নায়িকা। ভিডিয়োয় তাঁকে আর পাঁচজনের মতোই মজা করে ব্রেকড্যান্সে চড়তে দেখা যায়। নায়িকা যে রাইডটি চড়ে খুব মজা পাচ্ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তিনিও এই রাইডে চড়ে খুব হাসছিলেন। পাশাপাশি মাঝে মাঝে ভয়ে চিৎকারও করে উঠছিলেন। তবে নায়িকার আশেপাশের সিটগুলিতে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা নায়িকার ভিডিয়োয় করছিলেন। আসলে ডায়মন্ড হারবারে নায়িকার একটি শো ছিল। তারপর শো শেষে সেখানেরই এক মেলায় গিয়ে নায়িকা ব্রেকড্যান্সে চড়েন।

    কাজের সূত্রে, চলতি বছরে মিমির অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পেয়েছিল ইউন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের ব্যানারে। আর নতুন বছরেও ফের প্রযোজনা সংস্থার হাত ধরে নায়িকার নতুন ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে। মিমি ছাড়াও রয়েছেন স্বস্তিকা দত্ত, বনি সেনগুপ্ত, সোহম মজুমদার, আনামিকা সাহা, শ্রুতি দাস, কাঞ্চন মল্লিক-সহ আরও অনেকে।

