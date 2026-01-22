Edit Profile
    Mimi Chakraborty: ছোটপর্দায় ফিরছেন মিমি! এবার কোন চ্যানেলে দেখা যাবে টলি সুন্দরীকে?

    Mimi Chakraborty: এবার সান বাংলায় টলিউডের ‘দুষ্টু কোকিল’ মিমি চক্রবর্তী। সুদীপ্তা সঞ্চালিত শো-এ দেখা যাবে নায়িকাকে। 

    Published on: Jan 22, 2026 3:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বর্তমানে টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা মিমি চক্রবর্তী। রুপোলি পর্দার এই সুন্দরীর সফর শুরু কিন্তু ছোটপর্দাতেই। গানের ওপারের পুপে হিসাবে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন মিমি। এখনও অতিথি হিসাবেও মিমি ছোটপর্দাতে ফিরলেও দর্শক নস্টালজিক হয়ে পড়ে।

    ছোটপর্দায় ফিরছেন মিমি! এবার কোন চ্যানেলে দেখা যাবে টলি সুন্দরীকে?
    ছোটপর্দায় ফিরছেন মিমি! এবার কোন চ্যানেলে দেখা যাবে টলি সুন্দরীকে?

    বর্তমানে বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় নন-ফিকশন শো লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ। সুদীপ্তা চক্রবর্তী সঞ্চালিত এই অনুষ্ঠানের সময় বদলাচ্ছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ প্রতিদিন বিকেল ৬টার বদলে দেখা যাবে সন্ধ্যা ৭টায়। ওই দিনই আয়োজিত হবে সিজন ২-এর জমকালো ‘জানুয়ারি ফিনালে’। আর এই বিশেষ পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন টলিউড হার্টথ্রব মিমি চক্রবর্তী।

    মঞ্চে এসে নিজের উচ্ছ্বাস চেপে রাখেননি মিমি। তিনি জানান, তাঁর মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। মিমির কথায়, ‘মা খালি বলতেন কবে আমি যাব? অবশেষে আসা হলো। এখানকার লক্ষ্মীদের জীবনসংগ্রাম দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত।’ শুধু আড্ডা নয়, ফিনালের মঞ্চে নিজের জনপ্রিয় গান ‘দুষ্টু কোকিল’-এর তালে নেচে স্টুডিও মাতাবেন অভিনেত্রী। এদিন আইভরি রঙা কো-অর্ড সেটে পাওয়া গেল মিমিকে।

    লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভের আসরে মিমি
    লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভের আসরে মিমি

    নতুন সাজে লক্ষ্মীলাভ

    সিজন ২-এ শো-টির ফরম্যাটেও এসেছে বড় বদল। দর্শকদের অনুরোধে এখন থেকে শো-টি চলবে টানা দেড় ঘণ্টা। এখন থেকে প্রতি পর্বে ৩ জনের বদলে ৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন। ‘টাকার খনি’ বা ‘বল ফেলতে টাকা কুলো’-র পাশাপাশি নতুন সংযোজন হয়েছে ‘টাকার গদি’। মাসিক ফিনালের বিজয়িনী পাবেন নগদ ২ লক্ষ টাকা। এছাড়া পাঁচ রাউন্ডের এই খেলায় কাউ কেই খালি হাতে ফিরতে হয় না।

    লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা: জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এই শো এখন নিছক বিনোদন নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। তারকা স্পেশাল পর্বগুলো থেকে জমানো টাকা দিয়ে তৈরি হয়েছে ‘লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক’। এই ফিনালেতে সেই লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক থেকেই বেশ কিছু লড়াকু মহিলার হাতে অর্থ তুলে দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা স্বনির্ভর হওয়ার দিশা খুঁজে পান।

    সুদীপ্তার কথায়, ‘এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।’ হাসি-কান্না, লড়াই আর জয়ের গল্প নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় সান বাংলার পর্দায় বসতে চলেছে লক্ষ্মীলাভের আসর। আপনি কি তৈরি মিমির পারফরম্যান্স আর লক্ষ্মীদের জয়গাথা দেখতে?

    News/Entertainment/Mimi Chakraborty: ছোটপর্দায় ফিরছেন মিমি! এবার কোন চ্যানেলে দেখা যাবে টলি সুন্দরীকে?
