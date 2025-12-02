Edit Profile
    Mimi Chakraborty: সি-থ্রু পোশাকে স্পষ্ট মিমির সুডৌল স্তন! উরফি জাভেদের সাথে তুলনা প্রাক্তন সাংসদের

    Mimi Chakraborty: শহরের এক অ্যাওয়ার্ড সেরেনামিতে যোগ দিতে বোল্ড অ্যান্ড গ্ল্য়ামারাস লুকে মিমি। তাঁর খোলামেলা পোশাক দেখে চোখ কপালে নেটপাড়ার। 

    Published on: Dec 02, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তিনি টলিউডের বিকিনি গার্ল! রক্তবীজ ২-তে বিকিনি-তে ঝড় তুলেছিলেন মিমি চক্রবর্তী। ‘দুষ্ট কোকিল’ মিমি পুরুষ হৃদয়ের ধুকপুকানি বাড়ানোর জাদুমন্ত্র জানেন। সঙ্গে ছক ভাঙতে ওস্তাদ তিনি। সোমবার রাতে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে গ্ল্যামারস লুকে তাক লাগালেন মিমি। ফেমিনা বাংলা অ্য়াওয়ার্ডের মঞ্চে কালো রঙা লেসের সি-থ্রু পোশাকে দেখা মিলল তাঁর। ন্যুড অন্তর্বাসের উপর সি-থ্রু লেসের গাউন পরেছিলেন নায়িকা।

    পোশাকের ফাঁকে স্পষ্ট তাঁর সুডৌল স্তনযুগল। সেক্সি লুকের সঙ্গে মানানসই মেকআপে মিমি। পনিটেল করে বাঁধা চুল। কানে এক জোড়া টপস। শরীরে আর জুয়েলারির লেশমাত্র নেই।

    মিমির এই আগুন ঝরানো লুক দেখে হাঁ ভক্তরা। তবে ট্রোলারদের সংখ্য়াও কম নয়। যদিও খোলামেলা পোশাক নিয়ে মন্তব্যের মুখে পড়া এখন অভিনেত্রীদের জন্য জলভাত। ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে কেউ লিখলেন, ‘উরফি জাভেদ লাইট’ , কেউ আবার বললেন, ‘দিন দিন টলিউড নায়িকাদের রুচি বিগড়ে যাচ্ছে’। তাঁর ছেড়ে আসা রাজনৈতিক কেরিয়ার টেনেও অনেকে বিদ্রুপ করেন। একজন লেখেন, ‘প্রাক্তন সাংসদের এ কী হাল’। মিমি অবশ্য় এইসব ট্রোলারদের কোনওদিনই পাত্তা দেন না। নিজের শর্তে জীবন কাটান টলিউডের এই এজলেস বিউটি।

    এদিনের অনুষ্ঠানের ফাঁকে নুসরত জাহানের সঙ্গেও সৌজন্য় বিনিময় করতে দেখা গেল মিমিকে। মাঝে দুই ‘বোনুয়া’র সম্পর্কে চিড় ধরার খবর সংবাদ শিরোনামে থেকেছে। যদিও দুজনেই সেই দাবি উড়িয়েছেন। মিমির কথায়, যোগযোগ কমেছে, দুজনের জীবনের প্রায়োরিটি বদলেছে। তবে নুসরতের সঙ্গে তাঁর কোনও ঝামেলা হয়নি।

    এদিন কালো শিফনে ধরা দিলেন নুসরত। স্বামী যশ দাশগুপ্তের হাত ধরে অনুষ্ঠানে পৌঁছেছিলেন নায়িকা। এই মুহূর্তে টলিউডের অন্য়তম ব্যবসা সফল নায়িকা মিমি। লক্ষণীয় মিমি প্রাক্তন সাংসদ। সেই পদ ছেড়ে আপাতত তিনি অভিনয়ে মন দিয়েছেন মিমি। সাংসদ থাকার সময়ে এক সাহসী পোশাকে নায়িকাকে দেখা যায়নি, বরং জিনস-শার্টসেই অভ্য়স্ত হয়ে ওঠেছিলেন মিমি। রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর থেকেই যেন আরও সাহসী মিমি।

