এই ছোট্ট মেয়েটি ১৩ বছরেই স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন কোয়েলের সঙ্গে, চেনেন এঁকে?
ছোটবেলার সমস্ত স্মৃতি ভীষণ কাছের হয়। বাবা মায়ের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত চিরকাল থেকে যায় মনের মধ্যে। বড় হয়ে নিজের কাজের মধ্যে হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যায় না এই স্মৃতি। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সেই স্মৃতি বারবার ফুটে ওঠে সকলের সামনে।
এবার টলিউডের এক নামি অভিনেত্রী শেয়ার করলেন নিজের ছোটবেলার ছবি। মায়ের জন্মদিনে মাকে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। নায়িকার পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মায়ের কোলে বসে রয়েছে ছোট্ট একটি মেয়ে। অবাক দৃষ্টিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে।
ছবিটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, আজ মায়ের জন্মদিন। প্রথম ছবিটা আমার সব থেকে প্রিয় ছবি তাই প্রতিবছর এই ছবিটা দেব ঠিক করেছি। মায়ের কোলে সেই ছোট্ট মেয়েটি শুধু বড় পর্দা নয়, আজ ধারাবাহিক এবং ডিজিটাল প্লাটফর্মের বিশাল বড় অভিনেত্রী। তিনি হলেন মিমি দত্ত।
মাত্র ১৩ বছর বয়সেই বড় পর্দায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। ‘শুভদৃষ্টি’ ছবিতে কোয়েলের বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মিমি। তারপর মাঝে বেশ কিছু সময় গ্যাপ, তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন কাজে।
বর্তমানে শুধু ধারাবাহিক নয়, ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিজের অভিনয় দক্ষতা তুলে ধরেছেন তিনি। গতবছর ইন্দু সিরিজে মিমির অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল সর্বত্র। এছাড়া তিনি বর্তমানে অভিনয় করছেন জি সোনার বাংলায় চ্যানেলে শ্রীমান ভগবান দাস সিরিয়ালে, বিশ্বনাথ বসুর বিপরীতে।
মিমি যে ছবি পোস্ট করেছেন সেই ছবিতে সকলে কমেন্ট করে অভিনেত্রীর মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন। তবে শুধু এই একটি ছবি নয়, আরো একটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী যেখানে তিনি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাসিমুখে।