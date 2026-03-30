রাহুলের শেষযাত্রা প্রসঙ্গে নাম না করে বামেদের কটাক্ষ মীরের? তাঁকেও দেওয়া হল পাল্টা জবাব

রাহুলের শেষযাত্রা প্রসঙ্গে নাম না করে বামেদের কটাক্ষ মীরের? তাঁকেও দেওয়া হল পাল্টা জবাব
জলে ডুবে প্রয়াত হন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া টলিপাড়ায়। তবে নায়কের মৃত্যু পর নাম না করে বামেদের সমালোচনা করলেন মীর আফসার আলি?
'ভোলে বাবা পার করেগা’ নামে একটি ধারাবাহিকের শ্যুট করতে গিয়ে, জলে ডুবে প্রয়াত হন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া টলিপাড়ায়। তাঁর এই মৃত্যু নিয়ে টলিপাড়ার বহু তারকাই নানা কথা বলেছেন। এবার নায়কের শেষযাত্রা প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে লিখলেন মীর আফসার আলি। আর সেখানেই নাম না করে বামেদের সমালোচনা করলেন মীর?
আরও পড়ুন: 'তিনি সরকার ঘনিষ্ঠ, কিছু যেন ধামাচাপা না পড়ে…', রাহুলের মৃত্যুতে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য শতরূপের
তিনি একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এভাবে চলে যাওয়া থেকে কয়েকটি ছোট ‘প্রাপ্তি’: ১) গুণী ব্যাক্তির মরদেহ ঘিরে রাজনৈতিক মাথা এবং তাঁদেরই পায়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া কিছু মানুষের হ্যাংলামির সেই চেনা ছবি। ২) শিল্পীর বাড়ির সামনে মাঝারি মাপের সার্কাস, যেটা দেখার পরই ঘেন্নায় আর বেরোলাম না ‘শেষ শ্রদ্ধা’ জানাতে, কারণ ‘অশেষ শ্রদ্ধা’ জানিয়ে ফেলতে মরীয়া আজব কিছু জনগণ। ৩) কিছু ‘ঝাপসা’ কলাকুশলীর ‘এক্সপার্ট কমেন্ট’ রাহুলের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে। আর কিছু কি মিস করে গেলাম?’
তবে তাঁর এই পোস্ট সামনে আসতেই অনেক নেটিজেন যেমন তাঁকে সমর্থন করেছেন। অনেকে আবার তাঁর বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। একজন লেখেন, ‘আমাদের কমরেড মারা গেলে আমাদের চোয়াল শক্ত হয়, কন্ঠস্বর দৃপ্ত হয় ۔۔۔۔ এক বুক হাহাকার নিয়ে আমরা ’লাল সেলাম' বলে চিৎকার করি l আপনার মতো রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রাখা ভদ্রলোক রাহুল ছিলেন না l'
আরও পড়ুন: প্রযোজনা সংস্থাকে ব্ল্যাক লিস্ট ও রাহুলের মৃত্যুতে ১ কোটি ক্ষতিপূরণের দাবি সর্বভারতীয় সিনে সংগঠনের!
আর একজন লেখেন, ‘ওঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সুস্পষ্ট ছিল,আছে,থাকবে। একজন কমরেড তাঁর বিদায় বেলায় যা যা ডিজার্ভ করেন সেটাই হয়েছে। যাঁদের আদর্শ ঘোলা, তাঁরাই জলঘোলা করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।’ আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘আজীবন বামপন্থী মানুষ রাহুল তাঁর শেষ যাত্রায় লাল পতাকা আর ’ইন্টারন্যাশনাল' সংগীতের মাধ্যমে বিদায় সম্ভাষণ অর্জন করেছেন। এই প্রাপ্তির জন্য তাঁর অনেক অপ্রাপ্তি হয়তো রয়ে গিয়েছে। তাই এবিষয়ে এরকম হতে পারলাম না। কমরেড রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায় লাল সেলাম।' আর এক ব্যক্তি লেখেন, ‘আপনার তো সেই শিরদাঁড়াটাও মিসিং।’
প্রসঙ্গত, তমলুক মহকুমা হাসপাতাল থেকে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আনা হয়। দুপুর ২:৪৫ নাগাদ তাঁর মরদেহ বিজয়গড়ের বাসভবনে পৌঁছয়।পৌঁছেছিলেন রাহুলের সহকর্মী-বন্ধুরাও। শেষশ্রদ্ধা জানান, দীপ্সিতা ধর, শতরূপ ঘোষরা। চোখের জলে বন্ধু রাহুলকে শেষবিদায় জানান আবির চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমা, রূপম ইসলামরা।