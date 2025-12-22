Edit Profile
    'আমরা দূরে থাকলেও একে অপরের... ', জন্মদিনে অন্বেষাকে ভালোবাসায় ভরালেন মিশমি

    Published on: Dec 22, 2025 10:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক যা মানুষ নিজে তৈরি করে। আত্মীয়-স্বজন পরিবারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হলেও বন্ধু মানুষ নিজে থেকেই বেছে নেয়, তাই সঠিক বন্ধু নির্বাচন করা ভীষণ প্রয়োজন। কখনও স্কুল-কলেজে বন্ধু তৈরি হয়, কখনও আবার কাজের ক্ষেত্রে। কিছু বন্ধু সারা জীবন সঙ্গে থেকে যায় কিছু আবার কিছু বছর থাকে।

    জন্মদিনে অন্বেষাকে ভালোবাসায় ভরালেন মিশমি
    জন্মদিনে অন্বেষাকে ভালোবাসায় ভরালেন মিশমি

    এমনই একটি বন্ধুত্বের কাহিনি শোনালেন অভিনেত্রী মিশমি দাস। প্রিয় বন্ধু অন্বেষা হাজরার জন্মদিনে বেশ কিছু পুরনো স্মৃতি ভাগ করে নিলেন তিনি। কখনও একসঙ্গে চা খেতে খেতে আড্ডা মারা, কখনও আবার রিলে দুষ্টুমি। এই ভাবেই চলছে এই বন্ধুত্ব।

    প্রিয় বন্ধুর জন্মদিনে বিশেষ বার্তা দিতে দেখা যায় মিশমিকে। মিশমি লেখেন, ‘সব বন্ধুত্ব পরিবারের দ্বারা তৈরি হয় না। কিছু বন্ধুত্ব এমন তৈরি হয় যখন মানুষ একা থাকতে শুরু করে। আমাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক যে আমাদের একে অপরকে বুঝতে একে অপরের সঙ্গে থাকতে হয় না। বছরের পর বছর আমরা দূরে থাকলেও একে অপরের কথা ঠিক বুঝতে পারি। আমরা জানি আমাদের দুজনের মনে কি রয়েছে। শুভ জন্মদিন প্রিয় বন্ধু।’

    বন্ধুর জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় আপ্লুত অন্বেষা কমেন্ট বক্সে লেখেন, ‘তুই আমার ভালোবাসা। আমার এখনো মনে পড়ে চিনির ফ্লোরে সোমরাজ আমায় বলেছিল, নিস্মি তোকে খুব ভালোবাসে তাই না রে? এত লাভ ইউ লাভ ইউ পোস্ট দেয়। কাউকে নিয়ে তো এমন করে না ও। আমি বললাম গর্ব করে হ্যাঁ ও ভালোবাসে আমায়।’

    এখনকার সময় যখন প্রতিযোগিতার নিরিখে মেপে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তখন এমনও বন্ধুত্ব কিছু থাকে যারা সব সময় একে অপরের সঙ্গে না থাকলেও বন্ধুর পাশে থাকতে জানে। জানে নীরবে বন্ধুর মনের কথা বুঝে নিতে। বন্ধুর আনন্দে হাসতে এবং তাকে নিয়ে গর্ব করতে।

    News/Entertainment/'আমরা দূরে থাকলেও একে অপরের... ', জন্মদিনে অন্বেষাকে ভালোবাসায় ভরালেন মিশমি
