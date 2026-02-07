‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকে দেখা যাবে মিশমিকে, কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি?
ইতিবাচক বা নেতিবাচক, দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ অভিনয় করে বারবার মানুষের মন জয় করেছেন অভিনেত্রী মিশমি দাস। টলিউড নয়, বলিউডেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন অভিনেত্রী। এবার পরশুরাম ধারাবাহিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।
তবে বাংলার ‘পরশুরাম’ নয়, স্টার প্লাসের নতুন ধারাবাহিক ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে চলেছেন মিশমি। এই ধারাবাহিকে তিনি অভিনয় করবেন নন্দিনী দীক্ষিত নামের এক চরিত্রে, যে কিনা মূল চরিত্রের দিদি।
নতুন এই ধারাবাহিকের খবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন মিশমি দাস। নন্দিনী চরিত্রের ঝলক শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘পরিচয় করুন নন্দিনী দীক্ষিতের সঙ্গে। যার গলায় রয়েছে দৃঢ়তা, আগুনের মতো তেজ রয়েছে যার চরিত্রে, যে শুধুমাত্র সত্যকে অনুসরণ করে না সত্যের জন্য লড়াই করে। দেখুন তার নতুন যাত্রা মিস্টার এন্ড মিসেস পরশুরাম ধারাবাহিকে স্টার প্লাসের পর্দায় ঠিক রাত ৮:৩০ মিনিটে।’
মিশমি যে চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন, বাংলা ধারাবাহিকে সেই চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেত্রী প্রিয়া পাল। গল্প অনুযায়ী নন্দিনী চরিত্রটি পরশুরামের শ্যালিকা, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী। সব সময় সত্যের জন্যই কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে।
প্রসঙ্গত, স্টার প্লাসের পর্দায় পরশুরাম ধারাবাহিকটি ভীষণ জনপ্রিয় একটি সিরিয়াল। শুরুর দিন থেকেই মানুষের মন জয় করে রেখেছে এই সিরিয়াল। টিআরপির দিক থেকেও অন্য সব সিরিয়ালকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনের দিকেই থাকে পরশুরাম। পরশুরাম ধারাবাহিকের এই জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই হিন্দিতে শুরু হয়েছে গল্পের নতুন পথচলা।
বাংলা পরশুরাম সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন ইন্দ্রজিৎ বসু এবং তৃনা সাহা। অন্যদিকে হিন্দি ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে নীল ভাট এবং শাম্ববী সিংকে। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাত ৮ঃ৩০ টায় স্টার প্লাসে সম্প্রচারিত হচ্ছে এই ধারাবাহিকটি।
