‘এখন বুঝি ঝিনুক কতটা স্পেশাল... ‘, 'ফুলকি’ শেষ হতে আবেগঘন পোস্ট মিশমির
নিত্য নতুন ধারাবাহিকের মাঝে শেষ হয়ে যায় পুরনো ধারাবাহিকের গল্প। কিন্তু একটি ধারাবাহিকের গল্প শেষ হয় তা কিন্তু নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় বেশ কিছু চরিত্র যা বহুদিন ধরে মানুষের মনে জায়গা করে রেখেছিল।
নিত্য নতুন ধারাবাহিকের মাঝে শেষ হয়ে যায় পুরনো ধারাবাহিকের গল্প। কিন্তু একটি ধারাবাহিকের গল্প শেষ হয় তা কিন্তু নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় বেশ কিছু চরিত্র যা বহুদিন ধরে মানুষের মনে জায়গা করে রেখেছিল। তেমন একটি ধারাবাহিক হল ফুলকি। দীর্ঘদিন মানুষের মনে জায়গা করে রাখার পর অবশেষে শেষ হতে চলেছে এই ধারাবাহিকের যাত্রা।
ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে শেষ দিনের শুটিং। খুব স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ কলাকুশলীদের। গতকাল ধারাবাহিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা সুদীপ সরকার শেয়ার করেন নিজের মনের কথা। অভিনয় করতে করতেই একদিকে তিনি যেমন বাবা হয়েছেন তেমন অন্যদিকে হারিয়েছেন নিজের বাবাকেই। ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর এখন ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সেই পুরনো স্মৃতির কথা।
আরও পড়ুন: জন্মদিনে ভক্তদের রিটার্ন গিফট দিলেন জিৎ, প্রকাশ্যে আনলেন নতুন ছবির ফার্স্ট লুক
এবার পুরনো স্মৃতি হাতরাতে দেখা গেল মিশমি দাসকে। ধারাবাহিকে তিনি ‘ঝিনুক’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ‘ফুলকি’ শেষ হতে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘গতকাল ফুলকির শেষ শুটিং ছিল। যখন আমি কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই চলে আসি তখন এই চরিত্রটিকে সঠিক অর্থে বিদায় জানানো হয়নি আমার। অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু সুযোগ হয়নি।’
মিশমি লেখেন, ‘গতকাল ফুলকির শেষ দিনের শুটিং হয়ে যাওয়ার পর সকলের পোস্ট দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম ঝিনুক কতটা স্পেশাল ছিল আমার কাছে। এমন একটা মেয়ে যে সবাইকে মন থেকে ভালোবাসতো, কিছু চিন্তা না করেই সকলকে সাহায্য করত, যখন সেই ভালোবাসা তাকে ভেঙে ফেলে তখন কিন্তু সে তার সঙ্গে ভেঙে পড়েনি। আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল।’
আরও পড়ুন: দেখতে দেখতে ২- এ পা শুভশ্রী কন্যার, দাদার হাত ধরে কেক কাটল ইয়ালিনি
স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, ‘ঝিনুক চরিত্রে অভিনয় করা আমার কাছে সব থেকে বেশি স্পেশাল ছিল কারণ এমন একটি চরিত্র যা চিরকাল আমার মনে থেকে যাবে। এই গোটা ইউনিট আর সমস্ত সহকর্মীদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এই ধারাবাহিকে অভিনয় করতে গিয়ে ছোট্ট বোন দিব্যানীকে পেয়েছি।’
সবশেষে মিশমি লেখেন, 'ধন্যবাদ জানাই তাদের যারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন যে আমি এই চরিত্রটি করতে পারব। প্রতিটি চরিত্র হয়তো একে অপরের থেকে আলাদা কিন্তু সেই চরিত্রগুলো নিজস্ব উপায়ে এতটাই স্পেশাল যে প্রত্যেকটি চরিত্র মনে থেকে যায়।’