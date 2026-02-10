Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিশমি দাস। তবে এবার তিনি উকিলের পোশাকে ছবি দিয়ে লিখলেন, ‘আইনি পরামর্শ চান? তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করুন।’ এবার কি তবে অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন নায়িকা? ব্যাপার কী?

    Published on: Feb 10, 2026 1:01 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিশমি দাস। বাংলা হোক বা বলিউড সব ইন্ড্রাস্ট্রিতে জমিয়ে কাজ করছেন নায়িকা। পজেটিভ চরিত্র দিয়ে পথ চলা শুরু করলেও বহু নেগেটিভ চরিত্রেও তিনি নজর কেড়েছেন। তবে এবার তিনি উকিলের পোশাকে ছবি দিয়ে লিখলেন, ‘আইনি পরামর্শ চান? তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করুন।’ এবার কি তবে অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন নায়িকা? ব্যাপার কী?

    ‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?
    ‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?

    আরও পড়ুন: বাজেটের জন্যই নাকি আটকে গিয়েছে হৃতিকের কৃষ ৪’? মানতে নারাজ আদিত্য চোপড়া

    মঙ্গলবার মিশমি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে সাদা সিল্কের শাড়ি সঙ্গে কালো কোটে ধরা দেন নায়িকা। টানটান করে বাঁধা ছিল চুল। একেবারে উকিলের বেশে দেখা মেলে তাঁর। আর ছবিগুলি পোস্ট করে নায়িকা তাঁর কাছে আইনি পরামর্শ নেওয়ার কথা জানান।

    তবে কি সত্যি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলেন তিনি? সেই উত্তর অবশ্য তিনি তাঁর ছবির ক্যাপাশনেই দিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘আইনি পরামর্শের প্রয়োজন? আমার কাছে আসুন! (নিজের ঝুঁকিতে অবশ্যই)।’

    আরও পড়ুন: তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজপাল! বললেন, ‘আমার কাছে টাকা নেই…’,

    কিছুদিন আগেই নায়িকা জানিয়ে ছিলেন 'পরশুরাম' ধারাবাহিকে এবার নয়া ভূমিকায় দেখা মিলবে তাঁর। সেই মেগাতেই তাঁকে নন্দিনী দীক্ষিত চরিত্রে দেখা যাবে। তবে বাংলার ‘পরশুরাম’ নয়, স্টার প্লাসের নতুন ধারাবাহিক ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে চলেছেন মিশমি। আর সেই মেগার জন্যই এই বেশ তাঁর। নায়িকা ক্যাপশনে আরও লেখেন, ‘অ্যাডভোকেট নন্দিনী দীক্ষিত তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। স্টার প্লাসে প্রতিদিন রাত ৮টা বেজে ৩০ মিনিটে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পরশুরাম দেখতে থাকুন।’

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে নতুন এই ধারাবাহিকের খবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন মিশমি। নন্দিনী চরিত্রের ঝলকও শেয়ার করেছিলন। মিশমি যে চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন, বাংলা ধারাবাহিকে সেই চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেত্রী প্রিয়া পাল। গল্প অনুযায়ী নন্দিনী চরিত্রটি পরশুরামের শ্যালিকা, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী। সব সময় সত্যের জন্যই কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে।

    প্রসঙ্গত, স্টার প্লাসের পর্দায় পরশুরাম ধারাবাহিকটি ভীষণ জনপ্রিয় একটি সিরিয়াল। শুরুর দিন থেকেই মানুষের মন জয় করে রেখেছে এই সিরিয়াল। টিআরপির দিক থেকেও অন্য সব সিরিয়ালকে পেছনে ফেলে দিয়ে সামনের দিকেই থাকে পরশুরাম। পরশুরাম ধারাবাহিকের এই জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই হিন্দিতে শুরু হয়েছে গল্পের নতুন পথচলা।

    News/Entertainment/‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes