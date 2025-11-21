Edit Profile
    সেরা ১২ থেকে বাদ মিথিলা-মনিকা, বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব পেলেন কে?

    অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। থাইল্যান্ডে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে থাকা বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশেষে ঘোষিত হলো। সকল প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দিয়ে মিস ইউনিভার্স হলেন মেস্কিকোর প্রতিযোগী ফাতিমা বোশে।

    Published on: Nov 21, 2025 1:05 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। থাইল্যান্ডে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে থাকা বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশেষে ঘোষিত হলো। সকল প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দিয়ে মিস ইউনিভার্স হলেন মেস্কিকোর প্রতিযোগী ফাতিমা বোশে।

    বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব পেলেন কে?
    বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব পেলেন কে?

    এই প্রতিযোগিতার প্রথম রানার আপ হয়েছেন থাইল্যান্ডের বীনা প্রবীণার সিং। দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন ভেনেজুয়েলার বাসিন্দা স্টেফেনি আবাসালি, তৃতীয় রানার আপ হয়েছেন ফিলিপাইনের বাসিন্দা মা আহতিসা মানালো।

    ভারতের তরফ থেকে এই বছর ছিলেন মনিকা বিশ্বকর্মা। বাংলাদেশের তরফ থেকে ছিলেন মিথিলা। কিন্তু দুজনেই শীর্ষ ১২ জনের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যান। যদিও মনিকা এবং মিথিলার পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছে সকলকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি কেউই।

    এই বছর প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশের মডেল বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব জেতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু সৌন্দর্য নয়, আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক বার্তা দেওয়ার স্টাইলের মাধ্যমেই বিচারকের সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

    চলতি বছর বিচারকদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল। এই বছর যে দেশগুলি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল চিলি, কলম্বিয়া, কিউবা, গুআদেলুপ, মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো, ভেনেজুয়েলা, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মাল্টা এবং কোট ডি’আইভোয়ার।

    প্রসঙ্গত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে বিশ্ব সুন্দরী হয়েছিলেন ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কের থেলভিগ। ডেনমার্কের ইতিহাসে তিনি প্রথম বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব জিতেছিলেন। যদিও এই বছরও দেশটি অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু শীর্ষস্থান অর্জন করতে পারেনি।

    এই বছরও ভারত যদিও বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব অর্জন করতে পারেনি কিন্তু মনিকার পারফরমেন্সে মুগ্ধ হয়েছেন সকলে। সেরা ১২ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন এটাই দেশের জন্য বিরাট গর্বের বলে মনে করছেন অনেকে।

